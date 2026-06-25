Im Lincoln Financial Field in Philadelphia steht am 25. Juni 2026 das letzte Gruppenspiel der WM-Gruppe E auf dem Programm: Curacao trifft auf die Elfenbeinküste. Für beide Teams geht es um alles – wenn auch aus sehr unterschiedlichen Ausgangspositionen.

Die Elfenbeinküste reist als Gruppenzweiter nach Philadelphia. Emerse Faes Mannschaft hat nach dem 1:0-Auftaktsieg gegen Ecuador und der knappen 1:2-Niederlage gegen Deutschland in der Schlussminute noch die Qualifikation für die Runde der letzten 32 fest im Blick. Ein Punkt dürfte reichen.

Curacao hingegen steckt in einer anderen Situation. Nach der 7:1-Pleite zum Auftakt gegen Deutschland schien das Turnier für Dick Advocaats Mannschaft bereits beendet. Doch das 0:0 gegen Ecuador am zweiten Spieltag – getragen von einer außergewöhnlichen Leistung von Torhüter Eloy Room, der 15 Paraden zeigte – hält die Hoffnungen am Leben.

Room stellte mit seiner Vorstellung gegen Ecuador einen WM-Rekord ein und wurde damit zum Symbol eines Curacao-Teams, das trotz aller Widrigkeiten nicht aufgibt. Die Insel feiert ihr erstes WM-Turnier überhaupt, und der erste Punkt der Geschichte sitzt.

Bei den Ivorern ist die Qualität unbestreitbar. Amad Diallo, der bei Manchester United unter Michael Carrick aufgeblüht ist, steht im Angriff ebenso bereit wie der erst 19-jährige Yan Diomande, der als einer der begehrtesten Flügelspieler Europas gilt. Im Mittelfeld gibt Franck Kessie den Ton an, in der Abwehr bildet Evan Ndicka das Fundament einer Defensive, die Faé seit seiner Amtsübernahme deutlich stabilisiert hat.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit.

Das Spiel zwischen Curaçao und Elfenbeinküste beginnt am 25.06.2026 um 22 Uhr.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Curacao vs. Elfenbeinküste heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Die Begegnung zwischen Curacao und der Elfenbeinküste zählt zu den 44 WM-Spielen, die ausschließlich bei MagentaTV zu sehen sind. Für die Übertragung beim Telekom-Anbieter übernimmt Jan Platte den Kommentar. Um das Spiel live verfolgen zu können, wird ein gültiges MagentaTV-Abonnement benötigt.

Da zeitgleich das Duell zwischen Ecuador und Deutschland ausgetragen wird, bietet MagentaTV außerdem eine Konferenzschaltung an, in der beide Partien parallel begleitet werden. Dort ist Alex Küpper im Einsatz.

Anstoßzeit Curacao gegen Elfenbeinküste

Weltmeisterschaft - WM Gruppe E Philadelphia Stadium

Curacao vs. Elfenbeinküste: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren 5 W. Singo

Form

Die Elfenbeinküste kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den jüngsten fünf Spielen nach Philadelphia. Das letzte Ergebnis war die 2:1-Niederlage gegen Deutschland am 20. Juni, bei der ein Gegentreffer in der Nachspielzeit den Unterschied machte. Zuvor hatte die Mannschaft Ecuador 1:0 bezwungen sowie Frankreich in einem Freundschaftsspiel mit 2:1 geschlagen. In den fünf Partien erzielte die Elfenbeinküste insgesamt fünf Tore und kassierte vier.

Curacao präsentiert sich in einer schwierigeren Form: vier Niederlagen und ein Sieg aus den letzten fünf Spielen. Der einzige Erfolg war ein 4:0 im Freundschaftsspiel gegen Aruba am 7. Juni. Das letzte Pflichtspiel endete mit dem 0:0 gegen Ecuador am 21. Juni – nach der 7:1-Niederlage zum WM-Auftakt gegen Deutschland ein bemerkenswertes Ergebnis. In den fünf Partien traf Curacao viermal und kassierte 16 Gegentore.





Bilanz direkte Duelle

Zu früheren Begegnungen zwischen Curaçao und der Elfenbeinküste liegen keine Daten vor. Das Gruppenspiel am 25. Juni 2026 in Philadelphia ist das erste Aufeinandertreffen beider Nationen auf der WM-Bühne.





Curaçao vs. Elfenbeinküste: Die Tabellen

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