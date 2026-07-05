Im New York/New Jersey Stadium in East Rutherford treffen Brasilien und Norwegen im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 aufeinander. Für die Selecão geht es darum, den ersten WM-Titel seit 2002 greifbar zu machen. Norwegen will beweisen, dass ihr Turnier mehr als eine Überraschungsgeschichte ist.

Carlo Ancelotti hat Brasilien souverän durch die Gruppenphase geführt. Zwei Siege und ein Unentschieden gegen Marokko, dazu ein dramatisches 2:1 im Achtelfinale gegen Japan – Torjäger Vinicius Júnior traf in allen drei Gruppenspielen. Den entscheidenden Treffer gegen Japan erzielte Gabriel Martinelli in der 95. Minute, der späteste Treffer in der regulären Spielzeit in der WM-K.o.-Geschichte.

Doch Ancelotti muss auf Lucas Paquetá verzichten. Der Flamengo-Mittelfeldspieler zog sich gegen Japan eine Verletzung zu und droht, das gesamte restliche Turnier zu verpassen. Immerhin: Raphinha ist ins Mannschaftstraining zurückgekehrt und steht Ancelotti wieder als Option zur Verfügung.

Norwegen hat das Turnier mit Toren und Leidenschaft geprägt. Vier Spiele, 18 Tore – die Skandinavier sind alles andere als langweilig. Erling Haaland traf mit seinem Siegtreffer in der 86. Minute gegen die Elfenbeinküste zum 2:1 und schoss Norwegen ins Achtelfinale. Fünf WM-Tore hat er bislang auf dem Konto.

Haaland selbst dämpft die Erwartungen. Er räumte öffentlich ein, dass Norwegen gegen Brasilien nur eine "sehr geringe" Chance habe. Das klingt nach Understatement von einem Mann, der mehr Tore als Länderspiele für sein Land vorweisen kann – 60 Treffer in 53 Einsätzen.

Die Partie verspricht einen besonderen Zweikampf: Arsenal-Innenverteidiger Gabriel Magalhães und Haaland kennen sich aus zahlreichen Premier-League-Duellen bestens. Im Trikot ihrer Nationalmannschaften geht dieses Duell in eine neue Runde.

Das Spiel zwischen Brasilien und Norwegen beginnt am 5. Juli 2026 um 22 Uhr.

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Das WM-Duell zwischen Brasilien und Norwegen läuft live bei MagentaTV. Der Telekom-Anbieter überträgt im Turnierverlauf alle 104 Spiele und zeigt die heutige Partie zudem exklusiv. Die Vorberichterstattung beginnt um 21.50 Uhr, kommentiert wird das Spiel von Marco Hagemann. Für den Zugriff ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Anstoßzeit Brasilien gegen Norwegen

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde New York/New Jersey Stadium

Brasilien vs. Norwegen: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Brasilien kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Achtelfinale. Die Selecão gewann gegen Haiti (3:0), Schottland (3:0 auswärts) und Japan (2:1) und trennte sich von Marokko mit 1:1. Lediglich ein Testspiel gegen Ägypten (2:1) liegt außerhalb des WM-Rahmens. In den fünf Partien erzielte Brasilien zehn Tore und kassierte vier.

Norwegen gewann drei der letzten fünf Spiele, spielte einmal Remis und verlor einmal. Die jüngste Partie war ein 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste, bei dem Haaland in der 86. Minute das entscheidende Tor erzielte. Zuvor unterlagen die Norweger Frankreich mit 1:4 – Solbakken rotierte dabei stark. Gegen den Senegal (3:2) und den Irak (4:1 auswärts) zeigten sie zuvor starke Offensivleistungen. Über alle fünf Spiele erzielte Norwegen 13 Tore und kassierte neun.





Bilanz direkte Duelle

BRA Letztes Spiel NOR 0 Siege 1 Unentschieden 0 Siege Norwegen 1 - 1 Brasilien 1 Erzielte Tore 1 Spiele über 2,5 Tore 0/1 Beide Teams haben getroffen 1/1

Das einzige dokumentierte Aufeinandertreffen beider Nationen endete am 16. August 2006 mit einem 1:1 in einem Freundschaftsspiel, das Norwegen als Heimteam austrug. Weitere Begegnungen sind in den vorliegenden Daten nicht verzeichnet. Dieser WM-Achtelfinalekracher findet damit in nahezu historischem Neuland statt.





Brasilien vs. Norwegen: Die Tabellen

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