Im WM-Achtelfinale 2026 treffen am 29. Juni im Houston Stadium in Texas zwei der formstärksten Mannschaften des Turniers aufeinander: Brasilien und Japan kämpfen um einen Platz im Achtelfinale.

Die Seleção marschierte souverän durch die Gruppe C und beendete die Vorrunde mit sieben Punkten auf dem ersten Platz. Carlo Ancelotti hat sein Team taktisch flexibel aufgestellt – Verteidiger Éder Militão attestierte dem Trainer zuletzt, die frühen Schwächen der Mannschaft erfolgreich behoben zu haben.

Vinícius Júnior war der überragende Akteur der Gruppenphase. Sein Doppelpack gegen Schottland beim 3-0-Sieg am 24. Juni unterstrich einmal mehr, warum er als einer der gefährlichsten Angreifer des Turniers gilt. Abseits des Platzes sorgte das Spiel gegen Schottland für Wirbel: Der brasilianische Verband CBF reichte eine offizielle Beschwerde bei der FIFA ein und forderte, dass der betreffende Schiedsrichter keine weiteren Brasilien-Spiele leiten darf.

Neymar kehrte gegen Schottland als Einwechselspieler auf die internationale Bühne zurück – doch sein Auftritt wurde von Kritikern als schleppend und ideenlos bewertet. Ob Ancelotti dem Routinier gegen Japan von Beginn an vertraut, bleibt eine der spannendsten Personalfragen vor dem Spiel.

Japan überzeugte in einer schwierigen Gruppe F und qualifizierte sich ungeschlagen mit fünf Punkten. Hajime Moriyasus Mannschaft zeigte beim 4-0 gegen Tunesien ihre klinische Effizienz und bewies gegen die Niederlande (2-2) sowie zuletzt gegen Schweden (1-1) ihre defensive Stabilität. Die Samurai Blue sind kein angenehmer Gegner für ballbesitzorientierte Teams.

Das Sechzehntfinalspiel zwischen Brasilien und Japan beginnt am 29.06.2026 um 19 Uhr.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Brasilien vs. Japan heute live: Wer zeigt / überträgt das Sechzehntelfinale der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Das Sechzehntelfinale zwischen Brasilien und Japan wird sowohl bei MagentaTV als auch im ZDF live übertragen. Im Pay-TV kommentiert Marco Hagemann die Partie für MagentaTV.

Im Free-TV zeigt das ZDF das Duell mit Claudia Neumann am Mikrofon. Zusätzlich ist die Begegnung kostenlos im Livestream auf sportstudio.de sowie in der ZDF-Mediathek.

Anstoßzeit Brasilien gegen Japan

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Houston Stadium

Brasilien vs. Japan: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren 11 Raphinha Verletzungen und Sperren 8 T. Kubo

Form

Brasilien kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen in das Sechzehntfinale. Zuletzt gewann die Seleção am 24. Juni mit 3-0 gegen Schottland und sicherte sich damit den Gruppensieg. Davor folgte ein 3-0-Erfolg gegen Haiti sowie ein 1-1-Unentschieden gegen Marokko in der Gruppenphase. In den beiden Vorbereitungsspielen besiegte Brasilien Ägypten mit 2-1 und Panama mit 6-2. Über alle fünf Partien erzielte die Mannschaft 15 Treffer und kassierte fünf.

Japan blieb in den vergangenen fünf Spielen ungeschlagen und sammelte drei Siege sowie zwei Remis. Die jüngste Partie endete am 25. Juni 1-1 gegen Schweden. Zuvor bezwangen die Samurai Blue Tunesien mit 4-0 und trennten sich von den Niederlanden 2-2. Zwei Freundschaftsspielsiege gegen Island (1-0) und England (1-0) runden die Serie ab. Japan erzielte dabei acht Tore und kassierte vier.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 14. Oktober 2025 in einem Freundschaftsspiel statt: Japan gewann damals mit 3-2 gegen Brasilien. Zuvor hatte Brasilien im Juni 2022 in Osaka mit 1-0 gewonnen. In den letzten fünf Begegnungen – allesamt Freundschaftsspiele mit Japan als Gastgeber – gewann Brasilien dreimal, Japan einmal. Brasilien traf dabei insgesamt 14-mal, Japan sechsmal.





Brasilien vs. Japan: Die Tabellen

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