Brasilien trifft am Freitagabend im Lincoln Financial Field in Philadelphia auf Haiti – ein Gruppenspiel der WM 2026, das für die Seleção bereits richtungsweisenden Charakter hat.

Carlo Ancelottis Mannschaft startete mit einem 1:1 gegen Marokko in das Turnier und steht damit in der Gruppe C unter Druck. Ein Sieg gegen Haiti ist für Brasilien Pflicht, wenn die fünfmaligen Weltmeister ihre Ambitionen auf den Titel ernstnehmen wollen.

Neymar trainierte zuletzt erstmals individuell im WM-Camp und machte damit einen Schritt in Richtung Comeback. Ob er gegen Haiti bereits eine Rolle spielen kann, bleibt offen – doch allein seine Anwesenheit im Kader gibt dem Team Auftrieb. Verteidiger Danilo betonte, dass Neymar die Fähigkeit besitzt, Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen, wie kein anderer im Kader.

Haiti verlor das Auftaktspiel gegen Schottland mit 0:1, zeigte dabei aber eine kämpferische Leistung. Les Grenadiers stehen erstmals seit 1974 bei einer Weltmeisterschaft und haben in Philadelphia nichts zu verlieren. Trainer Sébastien Migné kann auf Spieler wie Jean-Ricner Bellegarde von Wolverhampton Wanderers und Wilson Isidor von Sunderland zählen.









Das Spiel zwischen dem Turnierfavoriten und dem Außenseiter verspricht einen klaren Unterschied in der Papierform – doch Haiti hat in der Qualifikation bewiesen, dass sie in entscheidenden Momenten liefern können. Wo und wie ihr die Partie live verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Das Spiel zwischen Brasilien und Haiti beginnt am 20.06.2026 um 02:30.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Brasilien vs. Haiti heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Das WM-Gruppenspiel zwischen Brasilien und Haiti wird sowohl im Pay-TV als auch im Free-TV live übertragen. MagentaTV zeigt die Begegnung im Rahmen seines umfassenden WM-Angebots, das sämtliche Partien des Turniers umfasst. Für den Zugriff auf den Livestream ist allerdings ein gültiges Abonnement erforderlich. Christina Rann begleitet die Partie als Kommentatorin.

Auch die ARD berichtet live vom Duell. Die Vorberichterstattung beginnt dort zehn Minuten vor dem Anpfiff. Während Tom Bartels die Begegnung kommentiert, liefert Thomas Hitzlsperger die Experteneinschätzungen. Darüber hinaus stellt die ARD über sportschau.de einen kostenlosen Livestream zur Verfügung.

Anstoßzeit Brasilien gegen Haiti

Weltmeisterschaft - WM Gruppe C Philadelphia Stadium

Brasilien vs. Haiti: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren 10 Neymar Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Brasilien kommt mit einer gemischten Bilanz aus den jüngsten fünf Spielen: drei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Das jüngste Spiel endete mit einem 1:1 gegen Marokko im WM-Auftakt. Zuvor gab es klare Erfolge, darunter ein 6:2 gegen Panama und ein 3:1 gegen Kroatien in Freundschaftsspielen. Die einzige Niederlage setzte es im März mit 1:2 gegen Frankreich. In fünf Spielen erzielte die Seleção insgesamt 13 Tore und kassierte sieben.

Haiti weist in den letzten fünf Partien eine Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen auf. Das jüngste Spiel, das 0:1 gegen Schottland im WM-Auftakt, war die dritte Niederlage in Folge nach Rückschlägen gegen Peru und Tunesien. Als Lichtblick sticht das 4:0 gegen Neuseeland heraus. In fünf Spielen schoss Haiti sechs Tore und kassierte fünf.





Bilanz direkte Duelle

BRA Letzte 2 Spiele HAI 2 Siege 0 Unentschieden 0 Siege Brasilien 7 - 1 Haiti

Haiti 0 - 6 Brasilien 13 Erzielte Tore 1 Spiele über 2,5 Tore 2/2 Beide Teams haben getroffen 1/2

Die Bilanz der direkten Duelle fällt eindeutig aus. Das bislang letzte Aufeinandertreffen fand im Juni 2016 bei der Copa América statt: Brasilien gewann mit 7:1. Davor trennten sich beide Teams im August 2004 in einem Freundschaftsspiel mit 6:0 aus Sicht Brasiliens. Aus zwei bekannten Duellen gingen die Brasilianer beide Male als klarer Sieger hervor und erzielten dabei insgesamt 13 Tore ohne Gegentor.





Brasilien vs. Haiti: Die Tabellen

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