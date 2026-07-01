Die USA empfangen Bosnien-Herzegowina im San Francisco Bay Area Stadium in Santa Clara zum Sechnzehntelfinale der FIFA Weltmeisterschaft 2026. Es ist das erste WM-Duell zwischen diesen beiden Nationen.

Mauricio Pochettinos Mannschaft beendete die Gruppenphase als Sieger der Gruppe D. Die Gastgeber überzeugten mit einem 4:1-Kantersieg gegen Paraguay und einem 2:0 gegen Australien, ehe sie zum Abschluss gegen die Türkei mit 2:3 unterlagen. Trotz dieser Niederlage war es nach Einschätzung vieler Beobachter die stärkste Gruppenphase in der Geschichte des US-amerikanischen Männernationalteams.

Besonders Christian Pulisic führte die Offensive der USA mit Überzeugung an. Der AC-Milan-Star ist in diesem Turnier der verlängerte Arm von Pochettinos Spielidee und bleibt der gefährlichste Akteur im amerikanischen Kader.

Bosnien-Herzegowina schrieb mit der Qualifikation für diese Weltmeisterschaft ein Stück Geschichte. Es ist die erst zweite WM-Teilnahme der Zmajevi nach Brasilien 2014. Unter Trainer Sergej Barbarez zeigten die Bosnier in der Gruppe B Charakter: Neben einer 1:4-Niederlage gegen die Schweiz kämpften sie sich mit einem 1:1 gegen Kanada und einem 3:1-Sieg gegen Katar noch in die Runde der letzten 32.

Als Gruppendritter der Gruppe B treffen die Bosnier nun auf den Gruppensieger der Gruppe D. Für das Team um Kapitän Edin Dzeko, Bosniens Rekordtorschütze, ist es ein Abend, der in die Geschichte des Landes eingehen könnte.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zum TV-Sender, Live-Stream und zur Anstoßzeit. Das Spiel zwischen USA und Bosnien-Herzegowina beginnt am 02.07.2026 um 2 Uhr deutscher Zeit.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Bosnien-Herzegowina vs. USA heute live: Wer zeigt / überträgt das Sechzehntelfinale der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?

Eine Übertragung von USA gegen Bosnien-Herzegowina im Free-TV bei ARD oder ZDF gibt es nicht. Stattdessen benötigt Ihr ein kostenpflichtiges MagentaTV-Abonnement, über das alle 104 WM-Spiele live gezeigt werden – darunter auch 44 exklusive Partien.

Der Telekom-Anbieter setzt zudem auf ein hochkarätiges Team für Vorberichte und Analysen, zu dem unter anderem die Experten Thomas Müller und Jürgen Klopp gehören.

Die Partie zwischen den USA und Bosnien-Herzegowina kommentiert Benni Zander.

Anstoßzeit USA gegen Bosnien und Herzegowina

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde San Francisco Bay Area Stadium

USA vs. Bosnien und Herzegowina: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Die USA gehen mit einer Bilanz von drei Siegen und zwei Niederlagen aus den jüngsten fünf Spielen in die Partie. In der WM-Gruppenphase gelangen Pochettinos Elf insgesamt sieben Tore bei drei Gegentoren. Zuletzt verloren die Amerikaner gegen die Türkei mit 2:3, nachdem sie zuvor Australien 2:0 und Paraguay 4:1 bezwungen hatten.

Bosnien und Herzegowina kommt auf eine Bilanz von einem Sieg, drei Unentschieden und einer Niederlage in den vergangenen fünf Spielen. Der jüngste Erfolg war das 3:1 gegen Katar am 24. Juni, während die Bosnier in den Vorbereitungsspielen gegen Panama (1:1) und Nordmazedonien (0:0) nicht über Remis hinauskamen. Insgesamt erzielte das Team von Barbarez in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum sechs Tore und kassierte sechs Gegentore.





Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung zwischen beiden Nationen fand am 19. Dezember 2021 statt: Die USA gewannen dieses Freundschaftsspiel mit 1:0. Davor trennten sich die Teams im Januar 2018 torlos. In der bisher einzigen Partie auf bosnischem Boden, im August 2013, setzten sich die USA mit 4:3 durch. Aus den drei bekannten Aufeinandertreffen gehen die USA mit zwei Siegen und einem Unentschieden hervor.





USA vs. Bosnien und Herzegowina: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.