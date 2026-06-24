Bosnien und Herzegowina und Katar treffen am 24. Juni 2026 im Seattle Stadium aufeinander – ein Gruppenspiel der WM 2026, das für beide Mannschaften den Charakter einer Entscheidung trägt.

Nach zwei Spieltagen stehen beide Teams mit je einem Punkt am unteren Ende der Gruppe B. Ein Sieg ist für beide Seiten Pflicht, will man die Chance auf das Sechzehntelfinale wahren. Ein Unentschieden würde beide Mannschaften mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem Turnier werfen.

Bosnien und Herzegowina musste an Spieltag 2 eine schmerzhafte 4:1-Niederlage gegen die Schweiz hinnehmen. In der zweiten Halbzeit brach die Defensive vollständig ein, verschlimmert durch die rote Karte gegen Innenverteidiger Tarik Muharemović in der 80. Minute. Trainer Sergej Barbarez muss seine Abwehrreihe für dieses Spiel neu ordnen – eine Aufgabe, die den Veteranen Sead Kolašinac und Kapitän Edin Džeko als Führungsspieler noch mehr in die Pflicht nimmt.

Katar erlebte am vergangenen Spieltag bei der 0:6-Niederlage gegen Kanada ein historisches Debakel. Zwei rote Karten – gegen Homam Ahmed und Assim Madibo – hinterließen Trainer Julen Lopetegui mit einer massiv dezimierten Mannschaft. Trotzdem hatte Katar am ersten Spieltag gegen die Schweiz ein 1:1 erkämpft, was zeigt, dass die Maroons zu defensiver Kompaktheit fähig sind.

Die Ausgangslage ist klar: Wer verliert, ist draußen. Ein Remis wäre für beide Seiten gleichbedeutend mit dem Ausscheiden. Džeko gegen Chancel Mbemba, Akram Afif gegen eine neu formierte bosnische Abwehr – diese Duelle werden das Spiel prägen.

Das Spiel zwischen Bosnien und Herzegowina und Katar beginnt am 24.06.2026, 21:00.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Bosnien-Herzegowina vs. Katar heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Das WM-Gruppenspiel zwischen Bosnien und Katar läuft in Deutschland exklusiv bei MagentaTV und ist nicht im Free-TV zu sehen. Der Streamingdienst besitzt die alleinigen Rechte und zeigt sämtliche Partien der Endrunde live - der Zugriff ist jedoch nur mit einem gültigen Abo möglich. Kommentiert wird die Begegnung von Markus Höhner.

Parallel zur Partie Schweiz gegen Kanada bietet MagentaTV zudem eine Konferenzübertragung beider Spiele an.

Anstoßzeit Bosnien und Herzegowina gegen Katar

Weltmeisterschaft - WM Gruppe B Seattle Stadium

Bosnien und Herzegowina vs. Katar: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren 4 T. Muharemovic Verletzungen und Sperren 23 A. Madibo

Form

Bosnien und Herzegowina kommt mit einer gemischten jüngsten Bilanz nach Seattle. Aus den letzten fünf Spielen holte das Team einen Sieg, drei Unentschieden und kassierte eine Niederlage. Das jüngste Ergebnis war das 1:4 gegen die Schweiz am 18. Juni – eine Partie, die nach einem ausgeglichenen ersten Durchgang in der zweiten Hälfte vollständig kippte. Davor hatte Bosnien ein 1:1 gegen Kanada beim WM-Auftakt geholt. In einem Testspiel gegen Panama endete es ebenfalls 1:1, gegen Nordmazedonien 0:0. Den einzigen Sieg der Serie fuhr die Mannschaft gegen Italien in der WM-Qualifikation ein. Insgesamt erzielte Bosnien in diesen fünf Partien fünf Tore und kassierte sieben.

Katar präsentiert sich in schwacher Form. Aus den letzten fünf Spielen steht lediglich ein Unentschieden zu Buche, dazu drei Niederlagen. Die jüngste Partie war das verheerende 0:6 gegen Kanada am 18. Juni. Zuvor hatte Katar beim WM-Auftakt ein 1:1 gegen die Schweiz erkämpft – das einzig positive Ergebnis der Serie. Ein 0:0 gegen El Salvador und ein 1:0-Rückschlag gegen Irland in Freundschaftsspielen sowie ein 3:0 gegen Tunesien im FIFA Arab Cup im Dezember 2025 komplettieren die Bilanz. Katar traf in diesen fünf Spielen zweimal und kassierte elf Gegentreffer.





Bilanz direkte Duelle

BIH Letztes Spiel QAT 0 Siege 1 Unentschieden 0 Siege Bosnien und Herzegowina 1 - 1 Katar 1 Erzielte Tore 1 Spiele über 2,5 Tore 0/1 Beide Teams haben getroffen 1/1

Das bislang einzige bekannte Aufeinandertreffen fand am 10. August 2010 in einem Freundschaftsspiel statt – die Partie endete 1:1. Dieses WM-Gruppenspiel in Seattle ist damit erst das zweite Duell zwischen Bosnien und Herzegowina und Katar überhaupt.





Bosnien und Herzegowina vs. Katar: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.