Belgien und Iran treffen am 21. Juni 2026 im Los Angeles Stadium aufeinander – ein Gruppenspiel der WM 2026, das für beide Mannschaften richtungsweisend ist. In der Gruppe G steht nach dem ersten Spieltag alles auf Null: Beide Teams gingen mit Unentschieden in das Turnier.

Belgien kam gegen Ägypten nicht über ein 1:1 hinaus. Rudi Garcias Mannschaft wirkte in der ersten Halbzeit behäbig und ohne Rhythmus, ehe Romelu Lukaku als Einwechselspieler sofort für Bewegung sorgte und das Eigentor zum Ausgleich erzwang. Die Roten Teufel wissen, dass sie in Inglewood einen Gang zulegen müssen.

Iran zeigte beim 2:2 gegen Neuseeland bemerkenswerte Moral. Die Mannschaft von Amir Ghalenoei lag zweimal zurück und kämpfte sich jedes Mal zurück – Ramin Rezaeian und Mohammad Mohebi trafen für Team Melli. Das war kein Zufallsergebnis, sondern ein Zeichen echter Widerstandsfähigkeit.





Abseits des Platzes steht Iran unter zusätzlichem Druck. Die Mannschaft musste das US-amerikanische Territorium unmittelbar nach dem Spiel gegen Neuseeland verlassen und reist aufgrund strenger Einreisebeschränkungen jeweils am Spieltag selbst an und wieder ab. Der iranische Verband hat bei der FIFA offiziell Beschwerde eingelegt und argumentiert, diese Auflagen schadeten der Vorbereitung und Regeneration erheblich.

Für Belgien ist dieses Spiel die Gelegenheit, die Favoritenrolle in der Gruppe zu untermauern. Kevin De Bruyne als kreativer Kopf, dazu die physische Präsenz von Lukaku – Garcia hat die Mittel, um eine tief stehende iranische Defensive zu knacken. Ob er die richtigen Entscheidungen trifft, wird sich zeigen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream. Das Spiel zwischen Belgien und Iran beginnt am 21.06.2026 um 21 Uhr.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Belgien vs. Iran heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Für die Partie Belgien gegen Iran gibt es gleich zwei Optionen zur Live-Übertragung – darunter auch eine im Free-TV. Das ZDF zeigt das Spiel in voller Länge und überträgt die Begegnung live. Als Kommentator ist Gari Paubandt im Einsatz.

Auch MagentaTV bietet wie gewohnt einen Livestream an. Der Telekom-Anbieter überträgt sämtliche 104 WM-Partien live und zeigt damit ebenfalls Belgiens zweiten Auftritt beim Turnier. Kommentiert wird die Partie dort von Christina Rann.

Anstoßzeit Belgien gegen Iran

Weltmeisterschaft - WM Gruppe G Los Angeles Stadium

Belgien vs. Iran: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren 2 Z. Debast Verletzungen und Sperren 15 R. Cheshmi

Form

Belgien kommt mit drei Siegen und zwei Unentschieden aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Die jüngste Begegnung endete am 15. Juni mit einem 1:1 gegen Ägypten beim WM-Auftakt. Davor besiegten die Roten Teufel Tunesien mit 5:0 und Kroatien mit 2:0 in Freundschaftsspielen. Insgesamt erzielte Belgien in diesen fünf Partien zehn Treffer und kassierte drei – ohne eine einzige Niederlage.

Iran verzeichnet ebenfalls drei Siege und zwei Unentschieden in den vergangenen fünf Spielen. Das jüngste Ergebnis war das 2:2 gegen Neuseeland am 16. Juni. Zuvor gewann Team Melli gegen Mali mit 2:0 und gegen Gambia mit 3:1, und schlug Costa Rica im März deutlich mit 5:0. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 1:2 gegen Nigeria. Iran traf in diesen fünf Spielen 14-mal und kassierte fünf Gegentore.





Bilanz direkte Duelle

Für die letzten fünf Begegnungen zwischen Belgien und Iran liegen keine Daten vor. Historische Statistiken werden ergänzt, sobald entsprechende Informationen verfügbar sind.





Belgien vs. Iran: Die Tabellen

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