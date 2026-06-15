ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Belgien vs. Ägypten heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?

Belgien und Ägypten eröffnen ihre Kampagne bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026 am 15. Juni im Seattle Stadium – einem der lautesten und eindrucksvollsten Arenen des Turniers. Das Duell in der WM-Gruppe G verspricht einen taktisch aufgeladenen Auftakt zwischen zwei Mannschaften, die sich unter keinen Umständen einen Fehlstart leisten können.

Rudi Garcia schickt die Roten Teufel mit einem jungen, explosiven Kader ins Rennen. Kevin De Bruyne dirigiert das Mittelfeld, während Jérémy Doku auf dem Flügel als gefährlichster Unruhestifter Belgiens gilt. Der frühere belgische Nationalspieler Toby Alderweireld bezeichnete Doku zuletzt als "reinen Fußball" – ein Spieler, der das Potenzial hat, das gesamte Turnier zu prägen.

Auf der anderen Seite steht ein ägyptisches Team unter Hossam Hassan, das auf strukturelle Disziplin und blitzschnelle Konter setzt. Mohamed Salah trägt die Hoffnungen einer ganzen Nation – und kommt nach Angaben aus dem Teamumfeld in bester körperlicher Verfassung nach Seattle.

Für Ägypten geht es um mehr als drei Punkte. Die Pharaonen haben bei ihren bisherigen Weltmeisterschaftsteilnahmen nie die Gruppenphase überstanden. Dieses Team will diese Geschichte neu schreiben.

Belgien hingegen will an den dritten Platz von 2018 anknüpfen und zeigen, dass die Post-Goldene-Generation-Ära nicht weniger ambitioniert ist. Mit Iran und Neuseeland als weiteren Gruppengegnern ist ein Sieg zum Auftakt für beide Seiten nahezu Pflicht.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Informationen zur Übertragung gibt es im Folgenden. Das Spiel zwischen Belgien und Ägypten beginnt am 15.06.2026 um 21 Uhr.

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Bei MagentaTV wird Euch Christian Straßburger durch den WM-Auftakt der Roten Teufel führen. In der ARD sind Kommentatorin Christina Graf, Experte Bastian Schweinsteiger und Moderatorin Esther Sedlaczek im Einsatz.

Anstoßzeit Belgien gegen Ägypten

Weltmeisterschaft - WM Gruppe G Seattle Stadium

Belgien vs. Ägypten: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren 2 Z. Debast Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Belgien kommt in starker Verfassung nach Seattle. Aus den jüngsten fünf Partien holten die Roten Teufel vier Siege bei einem Unentschieden. Zuletzt gewannen sie am 6. Juni mit 5:0 gegen Tunesien, davor bezwangen sie Kroatien auswärts mit 2:0. Auch gegen die USA (5:2) und Liechtenstein (7:0 in der WM-Qualifikation) überzeugten sie mit Toren en masse. Lediglich ein 1:1 gegen Mexiko trübte die Bilanz. In diesen fünf Spielen erzielte Belgien 15 Treffer und kassierte nur zwei.

Ägyptens Formkurve ist gemischter. Zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen stehen in den letzten fünf Spielen zu Buche. Die jüngste Partie endete am 6. Juni mit einer 1:2-Niederlage gegen Brasilien. Zuvor schlugen die Pharaonen Russland mit 1:0 und Saudi-Arabien mit 4:0. Ein torloses Remis gegen Spanien im März zeigte die defensive Stabilität des Teams. Zwei Zu-null-Spiele in diesem Zeitraum unterstreichen die organisatorische Stärke der ägyptischen Defensive.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 18. November 2022 statt – ein Freundschaftsspiel, das Ägypten mit 2:1 gewann. Zuvor hatte Belgien im Juni 2018 ein Testspiel mit 3:0 für sich entschieden. Das einzige weitere bekannte Duell datiert auf den Februar 2005, als Ägypten in Kairo mit 4:0 gewann. Aus den drei dokumentierten Begegnungen geht jede Seite mit einem Sieg hervor, wobei Belgien den deutlichsten Erfolg im Jahr 2018 verbuchte.





Belgien vs. Ägypten: Die Tabellen

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