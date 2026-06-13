Im BC Place in Vancouver treffen Australien und die Türkei zum Auftakt der WM-Gruppe D aufeinander. Das Spiel findet am 14. Juni 2026 statt und markiert für beide Mannschaften den Beginn einer entscheidenden Gruppenphase.

Für die Socceroos ist es bereits die sechste WM-Teilnahme in Folge. Trainer Tony Popovic hat einen Kader zusammengestellt, der 17 Weltmeisterschafts-Debütanten umfasst – ein Zeichen für den Umbruch, den die australische Nationalmannschaft gerade durchläuft. Erfahrene Kräfte wie Kapitän Mat Ryan und Mathew Leckie sollen dabei als Anker dienen.

Die Türkei kehrt nach 24 Jahren Abwesenheit auf die große Bühne zurück. Vincenzo Montella hat das Team durch die europäischen Playoffs geführt, wo ein 1:0-Sieg gegen den Kosovo im März 2026 die Qualifikation besiegelte. Kerem Aktürkoglu erzielte damals das entscheidende Tor.

Montella verfügt über eine technisch hochwertige Generation: Arda Güler und Kenan Yıldız bilden ein kreatives Angriffsmittelfeld, während Hakan Calhanoglu als Kapitän das Spiel aus der Tiefe lenkt. Die Türkei bringt Schwung und Selbstvertrauen mit nach Vancouver.





Australien steht in der Gruppe D vor einem schwierigen Programm – nach der Türkei warten die USA und Paraguay. Ein Fehlstart wäre für beide Teams kaum zu verkraften. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Das Spiel zwischen Australien und Türkei beginnt am 14.06.2026 um 6 Uhr deutscher Zeit.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Australien vs. Türkei heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Das Spiel zwischen Australien und der Türkei wird in Deutschland live und exklusiv auf MagentaTV übertragen. Eine Übertragung im Free-TV gibt es dementsprechend nicht - das gilt übrigens für alle Gruppenspiele der türkischen Nationalmannschaft.

MagentaTV bietet mit Robby Hunke einen deutschen Kommentar an. Aber auch in Türkisch wird die Partie kommentiert - von dem bekannten Sportreporter Ertem Sener sowie dem ehemaligen Bundesliga-Profi Halil Altintop.

Anstoßzeit Australien gegen Türkei

Weltmeisterschaft - WM Gruppe D BC Place Vancouver

Australien vs. Türkei: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Australien kommt mit einer gemischten Vorbereitung nach Vancouver. Aus den letzten fünf Spielen holten die Socceroos zwei Siege, ein Unentschieden und kassierten zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete 1:1 gegen die Schweiz. Zuvor gab es ein 1:0 gegen Kamerun und ein beeindruckendes 5:1 gegen Curaçao, aber auch eine 0:1-Niederlage gegen Mexiko und ein 0:3 gegen Kolumbien. Insgesamt erzielte Australien in diesen fünf Partien acht Tore und kassierte sechs.

Die Türkei reist in ausgezeichneter Verfassung an. Vier Siege aus den letzten fünf Spielen unterstreichen die starke Form. Zuletzt gewann das Team 2:1 gegen Venezuela. Davor folgte ein 4:0 gegen Nordmazedonien sowie Pflichtspielsiege gegen Kosovo und Rumänien in der WM-Qualifikation. Einziger Punktverlust war ein 2:2 gegen Spanien – ein Ergebnis, das die Qualität der Türkei dennoch unterstrich. In diesen fünf Spielen traf die Türkei neunmal und kassierte nur drei Gegentore.





Bilanz direkte Duelle

AUS Letzte 2 Spiele TUR 0 Siege 0 Unentschieden 2 Siege Australien 0 - 1 Türkei

Australien 1 - 3 Türkei 1 Erzielte Tore 4 Spiele über 2,5 Tore 1/2 Beide Teams haben getroffen 1/2

Die Bilanz der direkten Duelle ist überschaubar. Beim bisher letzten Aufeinandertreffen am 24. Mai 2004 gewann die Türkei in einem Freundschaftsspiel mit 1:0 gegen Australien. Drei Tage zuvor, am 21. Mai 2004, ebenfalls in einem Freundschaftsspiel, siegte die Türkei deutlicher mit 3:1. Aus beiden vorliegenden Begegnungen gingen die Türken als Sieger hervor.





Australien vs. Türkei: Die Tabellen

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