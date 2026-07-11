Das WM-Viertelfinale 2026 bringt Argentinien und die Schweiz am Samstag, den 11. Juli, im Kansas City Stadium zusammen. Der amtierende Weltmeister trifft auf einen der beständigsten Außenseiter des Turniers – und es steht ein Halbfinalplatz auf dem Spiel.

Argentinien hat sich auf dramatischste Weise für die Runde der letzten Acht qualifiziert. Die Albiceleste lagen gegen Ägypten zur Halbzeit zurück, kämpften sich aber mit einem 3:2-Comeback zurück ins Spiel. Trainer Lionel Scaloni war nach dem Abpfiff so überwältigt, dass er ein laufendes TV-Interview abbrechen musste. Lionel Messi, der nach einem verschossenen Elfmeter mit sich haderte, erzielte dennoch sein achtes Turniertor und führt die Torjägerliste des Turniers an.

Die Schweiz hingegen bewies Nervenstärke der anderen Art. Die Nati bezwang Kolumbien im Achtelfinale erst im Elfmeterschießen und zog so ins Viertelfinale ein. Unter Trainer Murat Yakin hat die Mannschaft das gesamte Turnier über eine bemerkenswerte Geschlossenheit gezeigt.





Für die Schweiz ist es eine Gelegenheit, Geschichte zu schreiben. Das Team gewann seine WM-Gruppe B als Tabellenführer und blieb in vier der fünf Turnierspiele ungeschlagen. Die Defensive steht stabil, und das Kollektiv funktioniert.

Argentinien dagegen ist trotz der Dramatik der vergangenen Runde das Team, das niemand im Turnier haben möchte. Mit Messi in dieser Form und einer Mannschaft, die weiß, wie man Titel gewinnt, ist die Albiceleste der klare Favorit auf den Einzug ins Halbfinale.

Wer das Spiel live sehen möchte – alle Informationen zu TV-Sender, Livestream und Anstoßzeit gibt es weiter unten. Das Spiel zwischen Argentinien und Schweiz beginnt am 12.07.2026 um 3 Uhr deutscher Zeit in der Nacht.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Argentinien vs. Schweiz heute live: Wer zeigt / überträgt das Viertelfinale der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Das Viertelfinal-Duell zwischen Argentinien und der Schweiz ist exklusiv bei MagentaTV zu sehen. Eine Live-Übertragung im Free-TV wird es somit weder in der ARD noch im ZDF geben.

Durch die Übertragung bei MagentaTV führen Moderator Johannes B. Kerner sowie die Experten Mats Hummels, Jan Henkel und Patrick Ittrich. Kommentiert wird die Partie von Marco Hagemann.

Anstoßzeit Argentinien gegen Schweiz

Weltmeisterschaft - Viertel Finale Kansas City Stadium

Argentinien vs. Schweiz: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Argentinien kommt mit einer makellosen WM-Bilanz ins Viertelfinale: fünf Spiele, fünf Siege. Die Albiceleste erzielten in dieser Phase insgesamt 12 Tore und kassierten vier. Zuletzt bezwangen sie Ägypten mit 3:2 – ein dramatisches Comeback nach Rückstand. Zuvor gelangen souveräne Siege gegen Algerien (3:0) und Österreich (2:0).

Die Schweiz weist ebenfalls eine starke Turnierbilanz vor: vier Siege und ein Unentschieden aus fünf Spielen. Die Nati traf elfmal und kassierte nur drei Gegentore. Das jüngste Ergebnis war ein torloses 0:0 gegen Kolumbien, das erst im Elfmeterschießen entschieden wurde. Besonders eindrucksvoll war der 4:1-Erfolg gegen Bosnien-Herzegowina in der Gruppenphase.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Nationen fand ebenfalls bei einer Weltmeisterschaft statt: Am 1. Juli 2014 setzte sich Argentinien im Achtelfinale mit 1:0 durch. Davor trafen die Teams zweimal in Freundschaftsspielen aufeinander – 2007 endete die Partie 1:1, 2012 gewann Argentinien auswärts mit 3:1. In den drei dokumentierten Duellen hat Argentinien zweimal gewonnen und einmal unentschieden gespielt.





Argentinien vs. Schweiz: Die Tabellen

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