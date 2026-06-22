Der amtierende Weltmeister trifft in der Gruppe J der FIFA Weltmeisterschaft 2026 auf Österreich. Das Spiel findet im Dallas Stadium in Arlington statt und dürfte eines der meistbeachteten Duelle des Turniers in dieser Phase werden.

Argentinien präsentierte sich beim WM-Auftakt in bestechender Form. Lionel Messi erzielte einen Hattrick beim 3:0-Sieg gegen Algerien – und egalisierte damit den WM-Rekord von Miroslav Klose als allzeit bester Torschütze der Turniergeschichte. Teamkollege Rodrigo De Paul betonte anschließend, dass Messi trotz dieses historischen Moments vollständig auf den Mannschaftserfolg fokussiert sei.

Der Auftritt hatte allerdings auch eine Nachschrift: Der Algerische Fußballverband reichte eine formelle Beschwerde bei der FIFA ein. Die Nordafrikaner sind der Ansicht, dass Messi und Alexis Mac Allister in besagtem Spiel hätten vom Platz gestellt werden müssen. Ein Schatten über dem Sieg, der die argentinische Delegation aber nicht sonderlich zu beschäftigen scheint.





Österreich startete ebenfalls mit einem Sieg in das Turnier. Ralf Rangnicks Mannschaft bezwang Jordanien mit 3:1 und belegt damit Rang zwei in der Gruppe J. Die Österreicher zeigen sich in dieser WM-Ausgabe als kompakte und effiziente Einheit, die schwer auszuspielen ist.

Für Argentinien geht es darum, die Tabellenführung in der Gruppe zu festigen. Für Österreich ist es die Chance, gegen den Titelverteidiger ein Statement zu setzen und sich für die K.o.-Runde in eine starke Ausgangsposition zu bringen.

Wo das Spiel übertragen wird und alle weiteren Infos zur Übertragung – das erfahrt ihr hier. Das Spiel zwischen Argentinien und Österreich beginnt am 22.06.2026 um 19 Uhr.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Argentinien vs. Österreich heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Für die Partie zwischen Argentinien und Österreich stehen mehrere Optionen zur Verfügung, um live dabei zu sein. In Deutschland übernimmt wie gewohnt MagentaTV die Übertragung. Kommentiert wird das Spiel von Wolff Fuss.

Auch die ARD zeigt das Duell live. Der kostenlose Livestream ist über sportschau.de sowie die ARD-Mediathek abrufbar, während Christina Graf am Mikrofon sitzt.

Zuschauer in Österreich können die Begegnung beim ORF verfolgen. Dort begleiten Michael Wanits und Experte Florian Klein die Partie des ÖFB-Teams.

Anstoßzeit Argentinien gegen Österreich

Weltmeisterschaft - WM Gruppe J Dallas Stadium

Argentinien vs. Österreich: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Argentinien kommt mit fünf Siegen aus den letzten fünf Spielen in dieses Duell. Die Albiceleste erzielte in diesem Zeitraum insgesamt 15 Tore und kassierte lediglich eines. Zuletzt gewann die Mannschaft von Lionel Scaloni mit 3:0 gegen Algerien beim WM-Auftakt. Auch die Testspiele zuvor verliefen überzeugend: 3:0 gegen Island, 2:0 gegen Honduras und 5:0 gegen Sambia.

Österreich präsentiert sich ebenfalls in starker Verfassung. Vier Siege und ein Unentschieden stehen in den vergangenen fünf Partien zu Buche. Beim WM-Auftakt gegen Jordanien gewann Rangnicks Team mit 3:1. Besonders beeindruckend war der 5:1-Erfolg gegen Ghana im März. Lediglich ein Remis gegen Bosnien und Herzegowina in der WM-Qualifikation trübt die ansonsten makellose jüngste Bilanz.





Bilanz direkte Duelle

Für die letzten fünf direkten Begegnungen zwischen Argentinien und Österreich liegen aktuell keine Daten vor. Historische Vergleichsdaten werden ergänzt, sobald sie verfügbar sind.





Argentinien vs. Österreich: Die Tabellen

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