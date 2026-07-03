Im Miami Stadium treffen der amtierende Weltmeister Argentinien und Debütant Kap Verde im Sechzehntelfinale der WM aufeinander. Die Albiceleste gehen als klarer Favorit in diese Partie, doch die Blauen Haie haben in der Gruppenphase bereits für Aufsehen gesorgt.

Argentinien schloss die Gruppe J als Erster ab und präsentierte sich in überzeugender Form. Trainer Lionel Scaloni, der nach Berichten kurz vor einer Vertragsverlängerung bis 2031 steht, hat seine Mannschaft souverän durch die Vorrunde geführt. Lionel Messi kam gegen Jordanien zwar erst von der Bank, traf aber per Freistoß und sicherte damit eine makellose Gruppenphase.

Kap Verde schrieb als WM-Neuling Geschichte und zog als Zweiter der Gruppe H in die Runde der 32 ein. Die Mannschaft von Trainer Bubista überzeugte mit einer bemerkenswerten Stabilität: Alle drei Gruppenspiele endeten ohne Niederlage, darunter ein 0:0 gegen Spanien und ein 2:2 gegen Uruguay.

Für Kap Verde ist allein das Erreichen der K.-o.-Runde ein historischer Erfolg. Kein WM-Debütant hatte seit der Slowakei im Jahr 2010 die Gruppenphase überstanden. Nun warten die Blauen Haie auf den amtierenden Champion.

Argentinien bringt die Qualität und Erfahrung eines Titelverteidigers mit. Kap Verde bringt den Hunger und die Unbekümmertheit eines Teams, das nichts zu verlieren hat.

Das Spiel zwischen Argentinien und Kap Verde beginnt am 04.07.2026 um Mitternacht.

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MagentaTV zeigt das Sechzehntelfinale zwischen Argentinien und Kap Verde exklusiv. Die Begegnung gehört zu den 44 WM-Partien, die ausschließlich beim Streamingdienst zu sehen sind. Die Übertragung beginnt um 23.50 Uhr, zehn Minuten vor dem Anpfiff. Robby Hunke begleitet das Spiel als Kommentator. Für den Empfang ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Anstoßzeit Argentinien gegen Kap Verde

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Miami Stadium

Argentinien vs. Kap Verde: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Argentinien präsentiert sich in bestechender Form und gewann alle fünf jüngsten Partien. In der Gruppenphase der WM 2026 bezwang die Albiceleste Algerien mit 3:0, Österreich mit 2:0 und zuletzt Jordanien mit 1:3. Zuvor gab es in Freundschaftsspielen Siege gegen Island (3:0) und Honduras (2:0). Über diese fünf Spiele erzielte Argentinien elf Tore und kassierte keines.

Kap Verde kommt mit einer Serie von zwei Siegen und drei Unentschieden in die K.-o.-Runde. In der Gruppe H trennten sich die Blauen Haie 0:0 von Spanien, spielten 2:2 gegen Uruguay und hielten zuletzt gegen Saudi-Arabien ein 0:0. Davor gewannen sie Freundschaftsspiele gegen Bermuda (3:0) und Serbien (3:0). Vier der fünf Partien blieben ohne Gegentor.





Bilanz direkte Duelle

Für die Begegnung zwischen Argentinien und Kap Verde liegen keine Daten aus früheren Duellen vor. Es handelt sich beim WM-Achtelfinale 2026 in Miami um das erste dokumentierte Aufeinandertreffen beider Nationalmannschaften.





Argentinien vs. Kap Verde: Die Tabellen

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