Der amtierende Weltmeister eröffnet seine Titelverteidigung in der Gruppe J der FIFA Weltmeisterschaft 2026. Argentinien trifft im Kansas City Stadium auf Algerien – ein Auftakt mit großem Gewicht für beide Mannschaften.

Lionel Scaloni schickt sein Team als Nummer eins der FIFA-Weltrangliste in das Turnier. Argentinien hat sich die Spitzenposition kurz vor dem WM-Beginn zurückerobert und geht als klarer Favorit in diese Begegnung. Mit Lionel Messi an der Spitze wollen die Südamerikaner zeigen, dass der Triumph von Katar keine Eintagsfliege war.

Algerien reist unter Trainer Vladimir Petkovic mit wachsendem Selbstvertrauen in die USA. Die Nordafrikaner haben ihre Vorbereitung stark abgeschlossen und besiegten zuletzt die Niederlande in einem Freundschaftsspiel – ein Ergebnis, das in der Fußballwelt für Aufmerksamkeit sorgte.

Riyad Mahrez und Mohamed Amoura bilden das offensive Herzstück der Wüstenfüchse. Petkovic hat in seiner Amtszeit eine Mannschaft geformt, die taktisch diszipliniert und gefährlich im Umschaltspiel ist. Algerien führt die Gruppe J in der Tabelle an und will diesen Status bestätigen.

Für Messi ist es womöglich das letzte große Turnier seiner Karriere. Der 38-Jährige steht im Mittelpunkt aller Aufmerksamkeit – und das nicht nur wegen seiner sportlichen Bedeutung. Wer die WM 2026 verfolgt, schaut auch, wie weit dieser Mann noch gehen kann.

Wo und wann die Partie zu sehen ist, erfahrt ihr im Folgenden.

Das Spiel zwischen Argentinien und Algerien beginnt am 17.06.2026 um 3:00 Uhr.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Argentinien vs. Algerien heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Zu Argentinien vs. Algerien wird sowohl eine kostenpflichtige als auch eine Free-TV-Übertragung angeboten. Im Pay-TV ist MagentaTV der richtige Ansprechpartner. Dort kommentiert Jonas Friedrich.

Wem die frei empfangbare Variante lieber ist, wird in der ARD fündig. Der öffentlich-rechtliche Sender stellt neben der TV-Übertragung auch einen kostenlosen Livestream bei sportschau.de zur Verfügung. Philipp Sohmer und Thomas Hitzlsperger bilden in der ARD das Kommentatoren-Duo.

Anstoßzeit Argentinien gegen Algerien

Weltmeisterschaft - WM Gruppe J Kansas City Stadium

Argentinien vs. Algerien: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Argentinien präsentiert sich in bestechender Form und gewann alle fünf jüngsten Partien. Die Bilanz lautet fünf Siege, null Unentschieden, null Niederlagen. Zuletzt bezwangen die Südamerikaner Island mit 3:0, davor Honduras mit 2:0. Gegen Sambia fiel ein deutlicher 5:0-Erfolg heraus. Insgesamt erzielte Argentinien in diesen fünf Spielen zwölf Tore und kassierte lediglich eines.

Algerien kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen. Jüngster Höhepunkt war das 1:0 gegen die Niederlande. Davor gewannen die Nordafrikaner mit 4:0 gegen Bolivien und fertigten Guatemala mit 7:0 ab. Das einzige Ausrutscher war eine 0:2-Niederlage gegen Nigeria beim Afrika Cup im Januar. Algerien erzielte in diesen fünf Partien zwölf Tore und kassierte drei.





Bilanz direkte Duelle

ARG Letztes Spiel ALG 1 Sieg 0 Unentschieden 0 Siege Argentinien 4 - 3 Algerien 4 Erzielte Tore 3 Spiele über 2,5 Tore 1/1 Beide Teams haben getroffen 1/1

Die Direktbilanz zwischen beiden Mannschaften ist dünn. Das bislang einzige bekannte Aufeinandertreffen datiert vom 5. Juni 2007, als Argentinien ein Freundschaftsspiel mit 4:3 gewann. Auf Basis dieser einen Begegnung führt Argentinien die Direktbilanz an.





Argentinien vs. Algerien: Die Tabellen

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