Ägypten trifft im abschließenden Gruppenspiel der WM 2026 auf Iran. Die Partie findet im Seattle Stadium statt und entscheidet maßgeblich über den Ausgang der Gruppe G.

Die Pharaonen gehen als Tabellenführer in das Spiel. Hossam Hassans Mannschaft sicherte sich mit einem 3:1-Sieg gegen Neuseeland den ersten WM-Sieg der ägyptischen Geschichte – Mohamed Salah traf dabei und bereitete einen weiteren Treffer vor.

Iran steht mit zwei Punkten auf Rang zwei, nachdem Amir Ghalenoeis Team ein bemerkenswert diszipliniertes 0:0 gegen Belgien erzwang. Team Melli zeigte dabei eine taktisch reife Leistung und hielt die belgischen Offensivstars weitgehend vom eigenen Tor fern.

Für beide Mannschaften geht es um den Einzug in die Runde der 32. Ein Sieg Ägyptens bedeutet die sichere Qualifikation als Gruppensieger. Iran braucht ebenfalls Punkte, um nicht auf das Abschneiden anderer Gruppen angewiesen zu sein.

Das Duell zwischen dem erfahrenen Salah und Irans kompakter Defensivstruktur rund um Mehdi Taremi und Saman Ghoddos verspricht ein taktisch anspruchsvolles Endspiel um die Gruppenphase. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Infos zur Übertragung.

Das Spiel zwischen Ägypten und Iran beginnt am 27.06.2026 um 5 Uhr deutscher Zeit.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Ägypten vs. Iran heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Ägypten gegen Iran zählt zu den 44 Exklusivspielen von MagentaTV. Daher wird die Partie nicht im Free-TV bei ARD oder ZDF ausgestrahlt, sondern ist ausschließlich beim Telekom-Anbieter verfügbar.

Das wegweisende Duell in Gruppe G kommentiert Robby Hunke. Zusätzlich wird eine Konferenz mit der parallel stattfindenden Begegnung zwischen Neuseeland und Belgien angeboten, bei der Benni Zander als Kommentator im Einsatz ist.

Anstoßzeit Ägypten gegen Iran

Weltmeisterschaft - WM Gruppe G Seattle Stadium

Ägypten vs. Iran: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren 4 H. Abdelmaguid Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Ägypten kommt mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen in dieses Duell. Der jüngste Auftritt war der 3:1-Erfolg gegen Neuseeland am 22. Juni – das erste WM-Tor der Pharaonen-Geschichte. Davor gab es ein 1:1 gegen Belgien im Turnierauftakt sowie eine 2:1-Niederlage gegen Brasilien in einem Freundschaftsspiel. Ergänzt wird die Serie durch ein 1:0 gegen Russland und ein torloses Remis gegen Spanien.

Iran ist seit fünf Spielen ungeschlagen: zwei Siege, drei Unentschieden. Das jüngste Ergebnis war das 0:0 gegen Belgien am 21. Juni, davor ein 2:2 gegen Neuseeland im WM-Auftakt. In den drei Vorbereitungsspielen gewann Team Melli gegen Mali (2:0), Gambia (3:1) und Costa Rica (0:5). Insgesamt erzielte Iran sieben Tore und kassierte drei – in beiden WM-Spielen blieb die Offensive allerdings torlos.





Bilanz direkte Duelle

Für die letzten fünf Begegnungen zwischen Ägypten und Iran liegen keine Daten vor. Historische Statistiken zu diesem Duell werden ergänzt, sobald offizielle Informationen verfügbar sind.





Ägypten vs. Iran: Die Tabellen

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