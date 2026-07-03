Australien und Ägypten treffen im Sechzehntelfinale Weltmeisterschaft im Dallas Stadium in Arlington aufeinander. Für beide Mannschaften ist es die erste Begegnung auf dieser Turnierstufe – ein Duell, das unterschiedlicher kaum sein könnte.

Die Socceroos haben die Gruppenphase als Zweiter der Gruppe D überstanden. Tony Popovics Mannschaft holte vier Punkte aus drei Spielen: ein 2:0-Auftaktsieg gegen die Türkei, eine 0:2-Niederlage gegen Gastgeber USA und ein 0:0 gegen Paraguay, das zur Qualifikation reichte.

Ägypten kommt als Zweiter der Gruppe G nach Dallas. Hossam Hassans Pharaonen starteten mit einem 1:1 gegen Belgien ins Turnier, schlugen Neuseeland 3:1 – Mohamad Salah traf dabei – und trennten sich im abschließenden Gruppenspiel 1:1 von Iran.

Das Duell ist jedoch von einer erheblichen Unsicherheit geprägt. Kapitän Mohamed Salah hat sich im Gruppenspiel gegen Iran eine Oberschenkelzerrung zugezogen. Ob der Liverpool-Star rechtzeitig fit wird, ist offen. Für Ägypten wäre sein Fehlen ein schwerer Schlag.

Australien reist mit gemischten Gefühlen an. Die 0:2-Niederlage gegen die USA zeigte Schwächen in der Defensive, die Paraguay im letzten Gruppenspiel nicht ausnutzen konnte. Popovic wird wissen, dass ein Gegner mit der Qualität Ägyptens das bestrafen würde.

Das Spiel zwischen Australien und Ägypten beginnt am 03.07.2026 um 20 Uhr.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Ägypten vs. Australien heute live: Wer zeigt / überträgt das Sechzehntelfinale der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





MagentaTV zeigt das Sechzehntelfinale zwischen Australien und Ägypten heute live. Wie bei allen Partien der Weltmeisterschaft ist die Begegnung dort in voller Länge zu sehen. Julian Engelhard begleitet das Spiel als Kommentator. Voraussetzung für den Empfang ist ein kostenpflichtiges Abonnement.

Auch im Free-TV wird das K.-o.-Duell übertragen: Das ZDF startet um 20 Uhr mit der Vorberichterstattung. Moderator Jochen Breyer führt gemeinsam mit den Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker durch die Sendung, Oliver Schmidt kommentiert die Partie. Parallel ist das Spiel zudem im kostenlosen Livestream auf sportstudio.de verfügbar.

Anstoßzeit Australien gegen Ägypten

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Dallas Stadium

Australien vs. Ägypten: Aufstellungen

Form

Australien kommt auf eine Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den jüngsten fünf Spielen. Das letzte Ergebnis war ein 0:0 gegen Paraguay am 26. Juni, zuvor folgte eine 2:0-Niederlage gegen die USA. Der Auftaktsieg gegen die Türkei mit 2:0 war der stärkste Auftritt des Turniers. Davor gab es ein 1:1 gegen die Schweiz und eine 0:1-Niederlage gegen Mexiko in Freundschaftsspielen. Australien erzielte in diesen fünf Partien vier Tore und kassierte vier Gegentore.

Ägypten weist aus den letzten fünf Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Das jüngste Ergebnis war das 1:1 gegen Iran am 27. Juni. Zuvor schlug Ägypten Neuseeland 3:1 – der erste WM-Sieg der Landesgeschichte. Das Turnier begann mit einem 1:1 gegen Belgien. In den Vorbereitungsspielen verloren die Pharaonen 1:2 gegen Brasilien und gewannen 1:0 gegen Russland. Ägypten traf in diesen fünf Partien sechsmal und kassierte fünf Gegentore.





Bilanz direkte Duelle

AUS Letztes Spiel ÄGY 0 Siege 0 Unentschieden 1 Sieg Ägypten 3 - 0 Australien 0 Erzielte Tore 3 Spiele über 2,5 Tore 1/1 Beide Teams haben getroffen 0/1

Zwischen beiden Nationen gibt es nur eine dokumentierte Begegnung in den verfügbaren Daten. Am 17. November 2010 gewann Ägypten ein Freundschaftsspiel gegen Australien mit 3:0. Das Achtelfinale in Dallas ist damit das erste Pflichtspiel der beiden Teams gegeneinander.





Australien vs. Ägypten: Die Tabellen

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