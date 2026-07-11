Brasilien ist ausgeschieden – und auch für Gastgeber Mexiko der Traum vom WM-Titel geplatzt. Stattdessen stehen nun Norwegen und England im Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2026 und kämpfen um den Einzug unter die letzten Vier.

Die Partie verspricht jede Menge Star-Power: Erling Haaland führt die Norweger an, auf der Gegenseite soll Harry Kane England ins Halbfinale schießen. Auch im Mittelfeld treffen mit Martin Ödegaard und Jude Bellingham zwei absolute Ausnahmekönner aufeinander. England geht als Favorit in das Duell, doch Norwegen erlebt schon jetzt die erfolgreichste WM seiner Geschichte und will das nächste Kapitel dieses Fußballmärchens schreiben.

Vor dem Anpfiff beschäftigt viele Fans noch eine andere Frage: Wer zeigt Norwegen gegen England heute live? Läuft das Viertelfinale in der ARD, im ZDF oder bei MagentaTV? GOAL liefert die Antwort.

ARD, ZDF oder MagentaTV für Fußball bei der WM heute live? Norwegen vs. England im TV und Livestream sehen

Wer das Viertelfinale zwischen Norwegen und England live sehen möchte, kommt an MagentaTV nicht vorbei. Der Telekom-Sender überträgt die Partie exklusiv.

Spiel Norwegen - England Datum Samstag, 11. Juni Anstoß (deutsche Zeit) 23 Uhr Spielort Hard Rock Stadium, Miami, USA Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Live Stream - Übertragung live im Pay-TV / Live Stream mit Abo MagentaTV

ARD, ZDF oder MagentaTV für Fußball bei der WM heute live? Norwegen vs. England im TV und Livestream sehen - Keine Übertragung im Free-TV

Wer das Viertelfinale zwischen Norwegen und England live verfolgen möchte, hat heute nur eine Anlaufstelle: MagentaTV. Im Free-TV wird die Partie weder in der ARD noch im ZDF übertragen. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender zeigen bei der Weltmeisterschaft zwar jeweils 30 Spiele und damit insgesamt 60 der 104 Begegnungen – dieses Duell gehört allerdings nicht dazu.

MagentaTV besitzt dagegen die Übertragungsrechte für das komplette Turnier und zeigt alle 104 WM-Partien live. Voraussetzung ist ein kostenpflichtiges Abonnement. Mit MagentaTV Flex gibt es dafür ein Paket, das elf Euro pro Monat kostet und jederzeit kündbar ist.

Am Mikrofon begleitet Wolff Fuss das Aufeinandertreffen zwischen Norwegen und England. Johannes B. Kerner führt als Moderator durch die Sendung und analysiert das Viertelfinale gemeinsam mit Experte Mats Hummels.

Fußball heute live: Norwegen vs. England live bei MagentaTV

Übertragungsbeginn : Heute (11. Juli), 22 Uhr

: Heute (11. Juli), 22 Uhr Moderation: Johannes B. Kerner

Johannes B. Kerner Experte: Mats Hummels

Mats Hummels Kommentator: Wolff Fuss

ARD, ZDF oder MagentaTV für Fußball bei der WM heute live? Norwegen vs. England im TV und Livestream sehen - Potentielle Duelle im Halbfinale