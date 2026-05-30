Die Puskas Arena in Budapest ist am Samstag Schauplatz des Champions-League-Finales 2026. Paris Saint-Germain und FC Arsenal treffen im Showdown der europäischen Klubsaison aufeinander – ein Finale, das zwei der formstärksten Mannschaften des Kontinents zusammenbringt.

Für PSG ist es die Chance, den Titel aus der vergangenen Saison zu verteidigen. Luis Enriques Mannschaft hat die Gruppenphase und die K.-o.-Runden mit einer Mischung aus Kontrolle und individueller Klasse überstanden. Khvicha Kvaratskhelia war dabei der herausragende Akteur – ein Spieler, der in dieser Champions-League-Saison kaum zu stoppen war.

Arsenal reist als frisch gekrönter englischer Meister nach Budapest. Mikel Arteta hat die Gunners in dieser Saison auf ein neues Niveau gehoben, und der Gewinn der Premier League hat Druck von der Mannschaft genommen. Für einen Klub, der zuletzt 2004 die Meisterschaft holte, wäre der Europapokal die Krönung einer außergewöhnlichen Spielzeit.

Die Vorzeichen sind klar: Beide Teams haben ihre Qualitäten in dieser Saison unter Beweis gestellt, und das Finale verspricht eine offene Begegnung auf höchstem Niveau.

Das Spiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal beginnt am 30.05.2026 um 18 Uhr.





ARD, ZDF, DAZN oder Amazon Prime für Finale der Champions League? Wer zeigt / überträgt PSG vs. FC Arsenal heute live im Free TV und Live Stream?

Das Champions-League-Finale 2026 zwischen PSG und Arsenal ist in Deutschland auf DAZN und ZDF live zu sehen. Nachfolgend findet ihr alle Sender und Stream-Optionen im Überblick.

Anstoßzeit Paris Saint-Germain gegen FC Arsenal

Champions League - Endrunde Puskas Arena

Paris Saint-Germain vs. FC Arsenal: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren 47 Q. Ndjantou Verletzungen und Sperren 4 B. White

Form

Arsenal reist in einer beeindruckenden Verfassung nach Budapest. Die Gunners gewannen ihre letzten fünf Pflichtspiele allesamt, darunter ein 1:0 gegen Atlético Madrid in der Champions League und ein 3:0 gegen Fulham in der Premier League. Insgesamt erzielte Arsenal in diesen fünf Partien neun Treffer und kassierte lediglich zwei Gegentore – eine Bilanz, die die defensive Stabilität und offensive Effizienz der Mannschaft unterstreicht.

PSG präsentiert sich dagegen unbeständiger. Zwei Unentschieden und eine Niederlage stehen in den jüngsten fünf Ligaspielen zu Buche. Das 1:1 gegen Bayern München in der Champions League zeigte, dass die Pariser auch gegen Topgegner Punkte abgeben können. Der 2:1-Heimverlust gegen Paris FC in der Ligue 1 kurz vor dem Finale wirft Fragen auf – auch wenn Luis Enrique in der Liga zuletzt rotiert haben dürfte.





Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Vergangenheit dieser Paarung gehört PSG. Im Halbfinale der vergangenen Champions-League-Saison setzte sich der französische Klub über zwei Spiele durch: zunächst ein 1:0-Sieg in London, dann ein 2:1 im Rückspiel in Paris. Davor hatte Arsenal beim 2:0-Heimsieg in der Gruppenphase 2024 die Oberhand. Insgesamt ist die Serie eng – PSG hat in den jüngsten Begegnungen jedoch die stärkeren Nerven bewiesen.





Paris Saint-Germain vs. FC Arsenal: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.