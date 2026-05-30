Millionen Fans weltweit spielen das Duell bereits auf ihrer PS5 nach. Für die diesjährige Ausgabe bringt PlayStation diese Rivalität von der Konsole auf die Straßen von Budapest und verwandelt das Finale in eine Feier von Wettbewerb, Vorfreude und Spiel.

Angeführt von Arsenal-Legende Santi Cazorla und PSG-Legende Blaise Matuidi treten zwei Teams aus Talenten der globalen Sportkultur in "The Game Before The Game an" – durch Fußball-Challenges, Stadionmomente und natürlich Live-Gameplay auf der Konsole.

Giannis stellte dabei seine eigenen fußballerischen Fähigkeiten unter Beweis und meisterte Challenges, die Präzision, Kontrolle und Ruhe unter Druck erfordern. Mit seinem typischen Wettbewerbsgeist aus der Basketballwelt im PlayStation House trat der NBA-Star gegen Fußball-Ikonen und Creator an und perfektionierte dabei seine Ballannahme, Schusskraft und mehr.

Im PlayStation House kämpfen Team Matuidi und Team Cazorla weiterhin um die Vorherrschaft, während die Vorfreude auf den Anpfiff heute Abend steigt.

Das UEFA Champions League Finale startet auf PS5.