Antonio Conte lobt N'Golo Kante: "Einen Spieler mehr auf dem Platz"

Inter Mailands Trainer Antonio Conte hat Mittelfeldspieler N'Golo Kante vom FC Chelseas in höchsten Tönen gelobt.

"Wenn du N'Golo Kante in deinem Team hast, glaubst du, dass du einen Spieler mehr auf dem Platz hast", sagte der Italiener im Interview mit Sky Sports und fügte an: "Jeden Tag kann man auf seinem Gesicht ein Lächeln finden, er ist ein positiver Mensch. Er ist einer der besten Spieler, die ich in meiner Karriere als Coach trainiert habe."

Conte says Kante can play anywhere in midfield on SkySports:"When you have N'Golo in your team, you think you are playing with one player more. You can find a smile on his face every day. He is a very positive guy. He is one of the best players I have had in my career as a coach"