Antoine Griezmann: Pep Guardiola dementiert City-Interesse - Atletico will wohl Joao Felix

Während es angeblich einen weiteren Interessenten für Antoine Griezmann gibt, ist Atletico auf der Suche nach einem Nachfolger fündig geworden.

Premier-League-Meister ist offenbar bereit, die festgeschriebene Ablöse von Atletico Madrids wechselwilligem Weltmeister Antoine Griezmann zu bezahlen. Das berichten englische Medien. City soll demnach gewillt sein, die 125 Millionen Euro für einen Transfer in diesem Sommer hinzublättern.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

City-Trainer Pep Guardiola dementierte dies allerdings am Freitag energisch: "Barcelona muss sich keine Sorgen machen, wir werden Griezmann nicht kaufen. Wir haben nicht das Geld dazu."

Laut Aussage des Madrider Journalisten Roberto Gomez hat sich Griezmann ohnehin längst für einen Wechsel zu Barca entschieden - der Grund: Superstar Lionel Messi. Griezmann habe beim Treffen mit Trainer Diego Simeone, Altetico-Präsident Miguel Angel Gil Marin und Sportdirektor Andrea Berta gesagt: "Zu Lionel Messi kann ich nicht nein sagen." So zitierte Gomez den französischen Weltmeister bei Radio Marca.

. @AntoGriezmann : "Han sido cinco años increíbles; muchas gracias por todo, os llevo en el corazón". pic.twitter.com/9XorY05u1T — Atlético de Madrid (@Atleti) 14. Mai 2019

Bis zur Bekanntgabe eines Wechsels könnte es unabhängig vom aufnehmenden Verein noch bis zum 1. Juli dauern. Erst dann greift die Ausstiegsklausel Griezmanns.

will offenbar Joao Felix als Griezmann-Nachfolger

Atletico Madrid hat derweil offenbar schon einen Nachfolger für den scheidenden Stürmerstar gefunden. Laut der Marca wollen die Rojiblancos Joao Felix von Lissabon verpflichten.

Der 19 Jahre alte Portugiese soll dem Bericht zufolge rund 120 Millionen Euro kosten. Für eine Verpflichtung spreche zudem der enge Draht von Felix-Berater Jorge Mendes zu Atletico-Boss Gil Marin.

Felix gelang in dieser Saison der Durchbruch bei Benfica. Er kam in 42 Pflichtspielen zum Einsatz und war dabei an 30 Toren direkt beteiligt (19 Tore, elf Assists). Er traf mit Benfica unter anderem im Europa-League-Viertelfinale auf und erzielte beim 4:2-Hinspielsieg drei Treffer.