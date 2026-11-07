Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Werbung
Ismael Saibari FC BayernGetty Images
Marko Brkic

Anstelle von Ismael Saibari: FC Bayern wollte davor angeblich Liverpool-Star holen

GOAL bei Google bevorzugen
Werbung

Vor der Verpflichtung von Ismael Saibari wollte der FC Bayern im Sommer offenbar einen Liverpool-Star verpflichten.

Auf der Suche nach einem neuen Offensivspieler entschied sich der FC Bayern München im vergangenen Transfersommer für Ismael Saibari, für den der Rekordmeister satte 50 Millionen Euro Ablöse an die PSV Eindhoven überwies. Dabei hätte es durchaus auch anders kommen können.

Wie die Bild berichtet, waren die Münchner zuvor auch an Liverpools Rio Ngumoha interessiert und sogar bereit, 70 Millionen Euro für ihn zu zahlen. Demnach sollen die Bayern bereits Gespräche mit Ngumohas Bruder geführt haben. Dass es zu nichts Konkreterem kam, lag dem Bericht zufolge am FC Liverpool, der keinerlei Anstalten machte, den Engländer verkaufen zu wollen.

Dennoch soll der 18-jährige Linksaußen weiterhin auf der Transferliste des FC Bayern stehen. Die Verantwortlichen seien nach wie vor davon überzeugt, dass Ngumoha hervorragend zum Rekordmeister passe. Auch der Kontakt zu seinem Umfeld bestehe weiterhin. Ein neuer Vorstoß könnte im kommenden Sommer erfolgen, heißt es.

Werbung
Werbung

Der dreifache englische Nationalspieler gehört zu den spannendsten Fußballtalenten Europas. Nachdem er in der vergangenen Saison bei den Reds seinen Durchbruch gefeiert hatte, kommt er unter Trainer Andoni Iraola in dieser Spielzeit regelmäßig als Joker zum Einsatz. Nach zwölf Pflichtspielen stehen für ihn zwei Vorlagen zu Buche.

Bundesliga Spiele

  • SC FreiburgUnion Berlin

    SC Freiburg - Union Berlin

    DAZN
  • HoffenheimSchalke 04

    Hoffenheim - Schalke 04

    DAZN

Ngumoha, dessen Vertrag bei den Reds noch bis 2028 läuft, könnte für die Bayern eine interessante Option sein. Gerade auf dem linken Flügel wäre eine zusätzliche Alternative zu Luis Diaz nicht unwichtig - umso mehr, da der Kolumbianer derzeit wegen eines Muskelbündelrisses verletzungsbedingt ausfällt. Bislang wusste Alphonso Davies auf dieser Position allerdings auszuhelfen. Der gelernte Linksverteidiger machte seine Sache in den vergangenen Partien durchaus ordentlich.

Geschrieben vonMarko Brkic

SEO-Editor

📝Bio: Ich studierte Medienmanagement in St. Pölten, Österreich (immerhin Landeshauptstadt und mit rund 60.000 Einwohnern für österreichische Verhältnisse quasi eine Metropole). Im Zuge meines Studiums absolvierte ich 2019 zunächst ein Praktikum bei SPOX und GOAL, bevor ich nach dem Studium als Freelancer weiterarbeitete. Seit 2024 bin ich fester Bestandteil der Redaktion.Wie ich zum Fußball gekommen bin: Zum ersten Mal betrat ich im Alter von acht Jahren einen Fußballplatz als Spieler des SKU Amstetten. So richtig entflammte meine Liebe zum Fußball jedoch bei der WM 2006 - meiner ersten überhaupt -, die ich als kleiner Junge in Kroatien vor großen Restaurant-Leinwänden mit Menschen aus aller Welt verfolgte.🎯 Beschäftigt sich in seiner Arbeit vor allem mit:
  • SEO sowie dem Tickern von Spielen und Events
  • News zu allen möglichen Sportarten
🌟Meine liebsten Fußball-Momente: die Male, in denen Österreich und Kroatien bei großen Turnieren die K.-o.-Phase erreicht haben. 
Autorprofil anzeigen