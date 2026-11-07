Anstelle von Ismael Saibari: FC Bayern wollte davor angeblich Liverpool-Star holen

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Vor der Verpflichtung von Ismael Saibari wollte der FC Bayern im Sommer offenbar einen Liverpool-Star verpflichten.

Auf der Suche nach einem neuen Offensivspieler entschied sich der FC Bayern München im vergangenen Transfersommer für Ismael Saibari, für den der Rekordmeister satte 50 Millionen Euro Ablöse an die PSV Eindhoven überwies. Dabei hätte es durchaus auch anders kommen können.

Wie die Bild berichtet, waren die Münchner zuvor auch an Liverpools Rio Ngumoha interessiert und sogar bereit, 70 Millionen Euro für ihn zu zahlen. Demnach sollen die Bayern bereits Gespräche mit Ngumohas Bruder geführt haben. Dass es zu nichts Konkreterem kam, lag dem Bericht zufolge am FC Liverpool, der keinerlei Anstalten machte, den Engländer verkaufen zu wollen.

Dennoch soll der 18-jährige Linksaußen weiterhin auf der Transferliste des FC Bayern stehen. Die Verantwortlichen seien nach wie vor davon überzeugt, dass Ngumoha hervorragend zum Rekordmeister passe. Auch der Kontakt zu seinem Umfeld bestehe weiterhin. Ein neuer Vorstoß könnte im kommenden Sommer erfolgen, heißt es.

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Der dreifache englische Nationalspieler gehört zu den spannendsten Fußballtalenten Europas. Nachdem er in der vergangenen Saison bei den Reds seinen Durchbruch gefeiert hatte, kommt er unter Trainer Andoni Iraola in dieser Spielzeit regelmäßig als Joker zum Einsatz. Nach zwölf Pflichtspielen stehen für ihn zwei Vorlagen zu Buche.

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Ngumoha, dessen Vertrag bei den Reds noch bis 2028 läuft, könnte für die Bayern eine interessante Option sein. Gerade auf dem linken Flügel wäre eine zusätzliche Alternative zu Luis Diaz nicht unwichtig - umso mehr, da der Kolumbianer derzeit wegen eines Muskelbündelrisses verletzungsbedingt ausfällt. Bislang wusste Alphonso Davies auf dieser Position allerdings auszuhelfen. Der gelernte Linksverteidiger machte seine Sache in den vergangenen Partien durchaus ordentlich.