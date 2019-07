Ankaragücü: Heurtaux fordert nach Geburtstagsglückwunsch via Twitter Gehalt ein

Eigentlich wollte Ankaragücü nur seinem Spieler Thomas Hertaux zum Geburtstag gratulieren. Die Antwort des Franzosen hätte MEK wohl nicht erwartet.

Der türkische Erstligist Ankaragücü hat am Mittwoch seinem Spieler Thomas Heurtaux via Twitter zum Geburtstag gratuliert. Als Antwort bekam der Klub aus der türkischen Hauptstadt eine Gehaltsforderung zurück.

Auf Twitter schrieb der Franzose: "Hallo @Ankaragücü, Danke für die Geburtstagswünsche. Wenn ihr mir ein Geschenk geben wollt, könnt ihr mir eines der neun ausstehenden Monatsgehälter auszahlen. Wir sehen uns am Montag."

@THeurtaux_75 on est dans le meme bateau frero ... on attend 💴 🤷🏻‍♂️😁 — Moulin Thibault (@thib_mou) July 3, 2019

Auch Teamkollegen Heurtauxs aus der abgelaufenen Saison warten weiterhin auf ihr Gehalt. "Wir sitzen im selben Boot, Bruder. Wir warten", antwortete der 29-jährige Moulin Thibault. Zudem schrieb der ehemalige italienische Mitspieler Alessio Cerci: "Sag ihnen, dass sie mich auch bezahlen sollen."

Dato che ci siamo digli di pagarmi anche a me 🤣😂🤣😂🤣 . — Alessio Cerci (@ale_cerci_7) July 3, 2019

Unterstützung erhielten die Spieler vom ehemaligen Bayern-Verteidiger Medhi Benatia. So twitterte der Marokkaner: "Es ist schändlich, jede Arbeit verdient eine Bezahlung. Schande über euch, Ankaragücü. Man muss die Leute, die Spieler und die Familien respektieren - vor allem einen so großartigen Profi wie Thomas Hertaux."

C’est honteux tout travail mérite salaire. Honte à vous @Ankaragucu il faut respecter les gens les joueurs et leurs familles surtout un grand professionnel comme @THeurtaux_75 !!!mb — MBenatia5 (@MedhiBenatia) July 4, 2019

Schon länger steckt Ankaragücü in finanziellen Schwierigkeiten und zahlt seinen Spielern keine Gehälter. So löste bereits im Januar Ex-Bundesligaspieler Lukasz Szukala seinen Vertrag bei MKE aufgrund von ausstehenden Zahlungen in Höhe von 800.000 Euro auf.