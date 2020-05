Angers-Stürmer Farid El Melali muss wegen öffentlichen Masturbierens vor den Richter

Farid El Melali von Angers vertrieb sich die fußballfreie Zeit auf spezielle Weise. Jetzt bekommt der Algerier deswegen Ärger mit dem Gesetz.

Farid El Melali, Stürmer des Ligue-1-Klubs Angers, wird wegen Masturbierens in der Öffentlichkeit angeklagt. Das berichten französische Medien übereinstimmend. Der 23-jährige Angreifer war am Montagabend erwischt worden, wie er sich im Innenhof seiner Apartment-Anlage in der Innenstadt von Angers selbst befriedigte.

Den Berichten zufolge habe eine Nachbarin aus einer Erdgeschosswohnung heraus El Melali gesehen. Bereits zwei Wochen zuvor habe es einen ähnlichen Zwischenfall gegeben. Der algerische Nationalspieler wurde in Polizeigewahrsam genommen und muss nun mit einer Gerichtsverhandlung rechnen.

Die französischen Medien berichten, dass El Melali die Vorwürfe nicht bestreite und deswegen mit einer Geldstrafe rechnen müsse. Seine Verteidiger sollen aber behaupten, dass ihr Klient die Frau nicht gesehen habe, die ihn beobachtet hat.

El Melali verlängerte erst vor Kurzem seinen Vertrag bei Angers bis 2023. In acht Liga-Einsätzen kam er in der inzwischen abgebrochenen Ligue-1-Saison auf drei Tore.