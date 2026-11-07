So seht Ihr Angers gegen Nice mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstleister und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in einem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Rechteinhaber auf. Besucht die Website des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 10 8. Nov. 2026 - 11:15 Stade Raymond Kopa

Angers und Nice treffen am Sonntag, dem 8. November 2026, im Stade Raymond Kopa aufeinander. Die Ligue-1-Partie ist für beide Klubs, die in unterschiedlichen Tabellenregionen stehen, von großer Bedeutung.

Angers steht auf Platz 15 und geht nach drei Niederlagen in den vergangenen fünf Ligaspielen in schlechter Form in die Partie. Zuletzt gab es am vergangenen Wochenende eine 0:2-Niederlage gegen Lyon. In den letzten fünf Spielen kassierte Angers 13 Gegentore, eine Bilanz, die deutliche defensive Schwächen offenbart.

Nice liegt auf Platz acht und reist in deutlich besserer Verfassung an. Die Mannschaft von Olivier Pantaloni hat vier ihrer letzten fünf Ligue-1-Spiele gewonnen, darunter ein 5:2 gegen Rennes und ein 2:1 in Brest. In den vergangenen Wochen war sie kaum wiederzuerkennen.

Die Bilanz der direkten Duelle spricht für die Gäste. Nice gewann das letzte Aufeinandertreffen im März 2026 an gleicher Stelle mit 2:0 und entschied drei der letzten fünf Begegnungen in der Ligue 1 für sich.

Angers-Trainer Stephane Gilli braucht eine Reaktion seiner Mannschaft. Sie hat in ihren letzten fünf Spielen nur drei Tore erzielt und muss sich deutlich steigern, um aus dieser Partie etwas mitzunehmen.

Hier erfahrt Ihr alles Wichtige zur Übertragung von Angers gegen Nice, einschließlich Anstoßzeit, Livestream-Optionen, personeller Lage und Form beider Teams.

Personallage und Kader