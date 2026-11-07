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Frankreich Ligue 1
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Angers gegen Nizza heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und im Livestream?

Angers - Nizza
Angers
Nizza
Frankreich Ligue 1

Alles Wissenswerte darüber, wie Ihr Angers gegen Nizza heute live in der Ligue 1 verfolgen könnt.

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Spielvorschau

crest
Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 10
Stade Raymond Kopa

Angers und Nice treffen am Sonntag, dem 8. November 2026, im Stade Raymond Kopa aufeinander. Die Ligue-1-Partie ist für beide Klubs, die in unterschiedlichen Tabellenregionen stehen, von großer Bedeutung.

Angers steht auf Platz 15 und geht nach drei Niederlagen in den vergangenen fünf Ligaspielen in schlechter Form in die Partie. Zuletzt gab es am vergangenen Wochenende eine 0:2-Niederlage gegen Lyon. In den letzten fünf Spielen kassierte Angers 13 Gegentore, eine Bilanz, die deutliche defensive Schwächen offenbart.

Nice liegt auf Platz acht und reist in deutlich besserer Verfassung an. Die Mannschaft von Olivier Pantaloni hat vier ihrer letzten fünf Ligue-1-Spiele gewonnen, darunter ein 5:2 gegen Rennes und ein 2:1 in Brest. In den vergangenen Wochen war sie kaum wiederzuerkennen.

Die Bilanz der direkten Duelle spricht für die Gäste. Nice gewann das letzte Aufeinandertreffen im März 2026 an gleicher Stelle mit 2:0 und entschied drei der letzten fünf Begegnungen in der Ligue 1 für sich.

Angers-Trainer Stephane Gilli braucht eine Reaktion seiner Mannschaft. Sie hat in ihren letzten fünf Spielen nur drei Tore erzielt und muss sich deutlich steigern, um aus dieser Partie etwas mitzunehmen.

Hier erfahrt Ihr alles Wichtige zur Übertragung von Angers gegen Nice, einschließlich Anstoßzeit, Livestream-Optionen, personeller Lage und Form beider Teams.

Personallage und Kader

Angers vs Nizza Voraussichtliche Aufstellungen

5-4-1
Angers crest
Angers
SCO
Aufstellung
Nizza crest
Nizza
NCE
3-4-2-1
A. LopesA. LopesL. Rao-LisoaL. Rao-LisoaC. ArcusC. ArcusJ. KaluluJ. KaluluO. CamaraO. CamaraJ. LefortJ. LefortY. BelkhdimY. BelkhdimB. van den BoomenB. van den BoomenA. SbaiA. SbaiH. BelkeblaH. BelkeblaP. PeterP. PeterY. DioufY. DioufM. AbdelmonemM. AbdelmonemY. NdayishimiyeY. Ndayishimiyeteam-logoX. MandzaJ. ClaussJ. ClaussH. BoudaouiH. BoudaouiM. AmouraM. AmouraN. NkounkouN. NkounkouA. WitselA. WitselS. DiopS. DiopE. WahiE. Wahi
Nizza crest
Nizza
NCE
5-4-1
Angers

Startelf

Nizza

Trainer

  • S. Gilli
  • O. Pantaloni

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