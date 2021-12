Angel Di Maria über Beinahe-Transfer zu Barca: "Ich wäre nur gegangen, um mit Messi zu spielen"

Der argentinische Nationalspieler Angel Di Maria von Paris Saint-Germain hat verraten, dass er einst beinahe beim FC Barcelona gelandet wäre.

"Ich stand kurz davor, nach Barcelona zu gehen ", sagte der 33-Jährige im Gespräch mit TNT Sports. Dabei habe seinen Landsmann und Albiceleste-Kollege Lionel Messi eine entscheidende Rolle gespielt: "Ich wäre nur dorthin gegangen, um mit ihm zu spielen."

Di Maria über Messi: "Mit ihm zu spielen ist ein Traum"

Di Maria stand zwischen 2010 und 2014 bei Real Madrid unter Vertrag, ehe er über Manchester United bei PSG landete. Dass er durchaus Interesse an einem Transfer nach Barcelona gehabt hätte und es 2017 bereits Verhandlungen gab, bestätigte er bereits in der Vergangenheit.

Dass er seit dieser Saison nun bei PSG an Messis Seite spielen darf, erfüllt den Offensivspieler daher mit Stolz. "Es ist das Beste, was mir passieren konnte. Mit ihm zu spielen ist ein Traum, es ist einzigartig", so Di Maria.