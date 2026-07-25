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Vinicius JuniorGetty Images
Daniel Buse

Angebot aus England für Vinicius Junior? Real Madrids Trainer Jose Mourinho legt angeblich Transfer-Veto ein

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Vinicius Junior
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Der Vertrag des Flügelspielers läuft im kommenden Sommer aus. Es gibt wohl Interesse, aber auch ein Abblocken vom Madrid-Coach.

Der FC Arsenal denkt angeblich darüber nach, ein Angebot für Real Madrids Vinicius Junior abzugeben. Das berichtet The Athletic. Zwischen den beiden Klubs gebe es noch keine Gespräche, doch die Bosse bei den Gunners seien der Meinung, dass ein Vorstoß beim Brasilianer gewagt werden sollte. Der Vertrag von Vinicius Junior in Madrid läuft im Sommer 2027 aus, sodass er dann ablösefrei wechseln könnte. Dieses Szenario will Real unter allen Umständen vermeiden - am liebsten mit einer Verlängerung mit dem Flügelspieler, dessen Marktwert aktuell bei 140 Millionen Euro liegt.

Doch obwohl die Verhandlungen schon vor vielen Monaten begonnen haben, gab es noch keine Einigung zwischen Vinicius Junior und den Königlichen. Deshalb wittert Arsenal dem Bericht zufolge nun seine Chance. Den Engländern hätte dabei in die Karten spielen können, dass mit Jose Mourinho ein neuer Trainer bei Real auf der Bank sitzt, der sich in der vergangenen Saison kritisch über den Flügelspieler geäußert hatte: Als Coach von Benfica mischte sich Mourinho in den Rassismus-Skandal um seinen Spieler Gianluca Prestianni ein, der von der UEFA gesperrt wurde, nachdem er Vini Jr. beleidigt hatte. "Wenn sowas in so vielen Stadien passiert, immer mit demselben, dann stimmt etwas nicht", hatte Mourinho in Richtung des Brasilianers gesagt.

Dass der portugiesische Coach deshalb einem Abgang seiner Stars zustimmen würde, bestreitet jedoch die englische Zeitung Telegraph. Mourinho wolle seine Stars behalten und auf keinen Fall einen Schlüsselspieler noch abgeben, um nicht den Erfolg in der kommenden Saison zu gefährden.

Real holte bislang mit Marc Cucurella (Chelsea), Ibrahima Konate (Liverpool), Bernardo Silva (Manchester City) und Denzel Dumfries (Inter Mailand) vier international erfahrene Spieler, die die Mannschaft voranbringen sollen, auch wenn Dani Carvajal, David Alaba, Dani Ceballos und Fran Garcia dem neuen Coach nun nicht mehr zur Verfügung stehen.

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Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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