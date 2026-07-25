Der FC Arsenal denkt angeblich darüber nach, ein Angebot für Real Madrids Vinicius Junior abzugeben. Das berichtet The Athletic. Zwischen den beiden Klubs gebe es noch keine Gespräche, doch die Bosse bei den Gunners seien der Meinung, dass ein Vorstoß beim Brasilianer gewagt werden sollte. Der Vertrag von Vinicius Junior in Madrid läuft im Sommer 2027 aus, sodass er dann ablösefrei wechseln könnte. Dieses Szenario will Real unter allen Umständen vermeiden - am liebsten mit einer Verlängerung mit dem Flügelspieler, dessen Marktwert aktuell bei 140 Millionen Euro liegt.

Doch obwohl die Verhandlungen schon vor vielen Monaten begonnen haben, gab es noch keine Einigung zwischen Vinicius Junior und den Königlichen. Deshalb wittert Arsenal dem Bericht zufolge nun seine Chance. Den Engländern hätte dabei in die Karten spielen können, dass mit Jose Mourinho ein neuer Trainer bei Real auf der Bank sitzt, der sich in der vergangenen Saison kritisch über den Flügelspieler geäußert hatte: Als Coach von Benfica mischte sich Mourinho in den Rassismus-Skandal um seinen Spieler Gianluca Prestianni ein, der von der UEFA gesperrt wurde, nachdem er Vini Jr. beleidigt hatte. "Wenn sowas in so vielen Stadien passiert, immer mit demselben, dann stimmt etwas nicht", hatte Mourinho in Richtung des Brasilianers gesagt.

Dass der portugiesische Coach deshalb einem Abgang seiner Stars zustimmen würde, bestreitet jedoch die englische Zeitung Telegraph. Mourinho wolle seine Stars behalten und auf keinen Fall einen Schlüsselspieler noch abgeben, um nicht den Erfolg in der kommenden Saison zu gefährden.

Real holte bislang mit Marc Cucurella (Chelsea), Ibrahima Konate (Liverpool), Bernardo Silva (Manchester City) und Denzel Dumfries (Inter Mailand) vier international erfahrene Spieler, die die Mannschaft voranbringen sollen, auch wenn Dani Carvajal, David Alaba, Dani Ceballos und Fran Garcia dem neuen Coach nun nicht mehr zur Verfügung stehen.