Angeblich offen für Nachfolge von Martin Demichelis: Kehrt "Schattenmann" Julian Nagelsmann zu RB Leipzig zurück?

Wie aus einem Bericht der Sport Bild hervorgeht, soll der ehemalige Bundestrainer einem zweiten Engagement bei seinem Ex-Klub zumindest nicht gänzlich abgeneigt gegenüber stehen.

Bei einem informellen Austausch - einem normalen Vorgang, auch bei Bundesligisten, die nicht akut auf Trainersuche sind - hätte Nagelsmann demnach zumindest nicht sofort abgesagt, was durchaus als Zeichen seiner Bereitschaft für ein Comeback gewertet werden kann.

Laut der Sport Bild steht Nagelsmann in den Startlöchern, sollten sich die RB-Verantwortlichen dazu entscheiden, die Reißleine zu ziehen und mit Demichelis nicht weiter machen zu wollen. Der ehemalige Coach des FC Bayern München und der TSG Hoffenheim soll hinsichtlich dessen eine Art "Schattenmann" des Argentiniers sein. Konkret sei gleichwohl noch nichts.

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Warum steht Martin Demichelis bei RB Leipzig in der Kritik?

Grund für die angeblichen Überlegungen auf Seiten der Leipziger sind die bis dato äußerst durchwachsenen Ergebnisse in der laufenden Saison. Zwar steht Leipzig in der Bundesliga nach acht Spieltagen auf einem respektablen vierten Platz - der Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München beträgt dabei gerade einmal drei Zähler -, gleichzeitig ließ man sich in der Champions League gegen Real Madrid und Calcio Como (jeweils 1:4) sowie im Spitzenspiel gegen die Bayern (1:6) regelrecht abschießen.

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Vor allem bei Gesellschafter Red Bull sehe man dies eher negativ. Gegen Topteams scheint Demichelis, der schon zu Beginn der Saison umstritten gewesen sein soll, nach wie vor kein passendes taktisches Konzept vorlegen zu können. Die deutlichen Niederlagen legen offen, wie weit man von dem erklärten Ziel "Top 10 in Europa" noch entfernt ist. Zudem stelle die Sprachbarriere ein Problem dar, da Demichelis weder ausreichend Deutsch noch Englisch spreche, um seine Vorgaben direkt an das gesamte Team zu vermitteln. All das lasse den Kredit des Argentiniers deutlich schwinden.

Auf der Gegenseite genießt Nagelsmann bei Red Bull nach wie vor äußerst große Wertschätzung. Der 39-Jährige stand zwischen 2019 und 2021 an der Leipziger Seitenlinie und führte den Klub unter anderem zu einer Vizemeisterschaft sowie ins Halbfinale der Champions League. Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff bezeichnete die die Freigabe für Nagelsmanns Wechsel zu den Bayern später als "eine der größten Fehlentscheidungen" seiner Karriere.

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Kehrt Julian Nagelsmann zu RB Leipzig zurück?

Ob es angesichts der jüngsten Siegesserie von Demichelis (die letzten drei Spiele wurden allesamt gewonnen) zu einem zeitnahen Trainerwechsel in Leipzig kommt, ist fraglich. Roger Schmidt, Nachfolger von Jürgen Klopp als 'Head of Global Soccer' im RB-Kosmos, erklärte jüngst, dass eine Rückkehr des Ex-Bundestrainers für ihn nicht in Frage komme.

"Das ist ja ganz normal heutzutage in dem Geschäft. Da muss man immer wieder solche Themen bearbeiten, wenn man mal ein oder zwei Spiele verliert“, sagte Schmidt im Aktuellen Sportstudio im ZDF und betonte: "Wir sind da ganz weit von entfernt."

Man brauche stattdessen "eine gewisse Kontinuität auf der Trainerposition. Im Moment sind wir froh, wie das heute gelaufen ist. Unsere Trainer bekommen die maximale Unterstützung auch von uns vom Global Team. Wir sind total darauf fokussiert", so Schmidt, der über Demichelis verlauten ließ: "Ich habe Erfahrung mit argentinischen Spielern - insbesondere bei Benfica - und ich mag deren Mentalität. Die meisten argentinischen Spieler haben in ihren Vereinen Führungsrollen, sie bringen das gewisse Extra, das man braucht, um Spiele zu gewinnen. Diesen Eindruck habe ich von ihm auch bekommen."

Setzt RB Leipzig Martin Demichelis vor die Tür?

Laut Sport Bild wäre ein Trainerwechsel darüber hinaus ein Eingeständnis der Klub-Bosse, im Sommer zu unüberlegt und vorschnell gehandelt zu haben. Federführend für die Installierung Demichelis' war dem Vernehmen nach Schmidts Vorgänger Klopp, nachdem dieser Gerüchten zufolge auch eine Entlassung von Ole Werner durchgerungen hatte.

Sollte Demichelis seine Siegesserie fortsetzen - RB ist am Mittwochabend in der Champions League gegen Manchester City gefordert -, wäre eine Entlassung nahezu unmöglich.

Gleichzeitig wächst der Druck auf die RB-Verantwortlichen um Mintzlaff, sollte man sich doch um Nagelsmann bemühen wollen. Der nach der WM 2026 freigestellte Ex-DFB-Coach steht dem Vernehmen nach auch beim kriselnden Premier-League-Klub Manchester United auf dem Zettel.