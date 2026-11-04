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Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Christian Guinin

Angeblich offen für Nachfolge von Martin Demichelis: Kehrt "Schattenmann" Julian Nagelsmann zu RB Leipzig zurück?

Bundesliga
J. Nagelsmann
RB Leipzig
M. Demichelis

Bei RB Leipzig ist Martin Demichelis nach der bislang eher durchwachsenen Saison angezählt. Kehrt Julian Nagelsmann zurück und tritt seine Nachfolge an?

Wie aus einem Bericht der Sport Bild hervorgeht, soll der ehemalige Bundestrainer einem zweiten Engagement bei seinem Ex-Klub zumindest nicht gänzlich abgeneigt gegenüber stehen.

Bei einem informellen Austausch - einem normalen Vorgang, auch bei Bundesligisten, die nicht akut auf Trainersuche sind - hätte Nagelsmann demnach zumindest nicht sofort abgesagt, was durchaus als Zeichen seiner Bereitschaft für ein Comeback gewertet werden kann.

Laut der Sport Bild steht Nagelsmann in den Startlöchern, sollten sich die RB-Verantwortlichen dazu entscheiden, die Reißleine zu ziehen und mit Demichelis nicht weiter machen zu wollen. Der ehemalige Coach des FC Bayern München und der TSG Hoffenheim soll hinsichtlich dessen eine Art "Schattenmann" des Argentiniers sein. Konkret sei gleichwohl noch nichts.

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Warum steht Martin Demichelis bei RB Leipzig in der Kritik?

Grund für die angeblichen Überlegungen auf Seiten der Leipziger sind die bis dato äußerst durchwachsenen Ergebnisse in der laufenden Saison. Zwar steht Leipzig in der Bundesliga nach acht Spieltagen auf einem respektablen vierten Platz - der Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München beträgt dabei gerade einmal drei Zähler -, gleichzeitig ließ man sich in der Champions League gegen Real Madrid und Calcio Como (jeweils 1:4) sowie im Spitzenspiel gegen die Bayern (1:6) regelrecht abschießen.

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Vor allem bei Gesellschafter Red Bull sehe man dies eher negativ. Gegen Topteams scheint Demichelis, der schon zu Beginn der Saison umstritten gewesen sein soll, nach wie vor kein passendes taktisches Konzept vorlegen zu können. Die deutlichen Niederlagen legen offen, wie weit man von dem erklärten Ziel "Top 10 in Europa" noch entfernt ist. Zudem stelle die Sprachbarriere ein Problem dar, da Demichelis weder ausreichend Deutsch noch Englisch spreche, um seine Vorgaben direkt an das gesamte Team zu vermitteln. All das lasse den Kredit des Argentiniers deutlich schwinden.

Auf der Gegenseite genießt Nagelsmann bei Red Bull nach wie vor äußerst große Wertschätzung. Der 39-Jährige stand zwischen 2019 und 2021 an der Leipziger Seitenlinie und führte den Klub unter anderem zu einer Vizemeisterschaft sowie ins Halbfinale der Champions League. Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff bezeichnete die die Freigabe für Nagelsmanns Wechsel zu den Bayern später als "eine der größten Fehlentscheidungen" seiner Karriere.

NagelsmannGetty Images

Kehrt Julian Nagelsmann zu RB Leipzig zurück?

Ob es angesichts der jüngsten Siegesserie von Demichelis (die letzten drei Spiele wurden allesamt gewonnen) zu einem zeitnahen Trainerwechsel in Leipzig kommt, ist fraglich. Roger Schmidt, Nachfolger von Jürgen Klopp als 'Head of Global Soccer' im RB-Kosmos, erklärte jüngst, dass eine Rückkehr des Ex-Bundestrainers für ihn nicht in Frage komme.

"Das ist ja ganz normal heutzutage in dem Geschäft. Da muss man immer wieder solche Themen bearbeiten, wenn man mal ein oder zwei Spiele verliert“, sagte Schmidt im Aktuellen Sportstudio im ZDF und betonte: "Wir sind da ganz weit von entfernt."

Man brauche stattdessen "eine gewisse Kontinuität auf der Trainerposition. Im Moment sind wir froh, wie das heute gelaufen ist. Unsere Trainer bekommen die maximale Unterstützung auch von uns vom Global Team. Wir sind total darauf fokussiert", so Schmidt, der über Demichelis verlauten ließ: "Ich habe Erfahrung mit argentinischen Spielern - insbesondere bei Benfica - und ich mag deren Mentalität. Die meisten argentinischen Spieler haben in ihren Vereinen Führungsrollen, sie bringen das gewisse Extra, das man braucht, um Spiele zu gewinnen. Diesen Eindruck habe ich von ihm auch bekommen."

Setzt RB Leipzig Martin Demichelis vor die Tür?

Laut Sport Bild wäre ein Trainerwechsel darüber hinaus ein Eingeständnis der Klub-Bosse, im Sommer zu unüberlegt und vorschnell gehandelt zu haben. Federführend für die Installierung Demichelis' war dem Vernehmen nach Schmidts Vorgänger Klopp, nachdem dieser Gerüchten zufolge auch eine Entlassung von Ole Werner durchgerungen hatte.

Sollte Demichelis seine Siegesserie fortsetzen - RB ist am Mittwochabend in der Champions League gegen Manchester City gefordert -, wäre eine Entlassung nahezu unmöglich.

Gleichzeitig wächst der Druck auf die RB-Verantwortlichen um Mintzlaff, sollte man sich doch um Nagelsmann bemühen wollen. Der nach der WM 2026 freigestellte Ex-DFB-Coach steht dem Vernehmen nach auch beim kriselnden Premier-League-Klub Manchester United auf dem Zettel.

Häufig gestellte Fragen

Jürgen Klopp wurde am 16. Juni 1967 in Stuttgart geboren.

Ja, Jahre bevor Jürgen Klopp als Trainer zur Legende wurde, war er selbst als Fußballer aktiv. Seine Laufbahn begann 1972 in der Jugend des SV Glatten.

Klopps Karriere im Herrenfußball begann 1986 beim TuS Ergenzingen. Bis zu seinem Karriereende im Jahr 2001 stand er unter anderem beim 1. FC Pforzheim, den Amateuren von Eintracht Frankfurt, Viktoria Sindlingen, Rot-Weiss Frankfurt sowie – am längsten – beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag. Für die Mainzer spielte er von 1990 bis 2001.

Jürgen Klopp zählt zu den erfolgreichsten Trainern Deutschlands. Als Cheftrainer von Borussia Dortmund wurde er in den Spielzeiten 2010/11 und 2011/12 Deutscher Meister. Zudem gewann er 2011/12 den DFB-Pokal sowie 2013 und 2014 den DFL-Supercup (heute: Franz Beckenbauer Supercup). Mit dem FC Liverpool sicherte er sich 2019/20 die englische Meisterschaft und die FIFA Klub-Weltmeisterschaft. In seinem Trophäenschrank stehen außerdem zwei englische Ligapokale und ein FA Cup. Den Höhepunkt seiner Trainerkarriere markierte der Gewinn der UEFA Champions League mit Liverpool in der Saison 2018/19. Insgesamt kommt Klopp auf 13 Titel als Trainer.

Klopp hat die Champions League einmal in seiner Karriere gewonnen - 2018/19 mit dem FC Liverpool.

Im Laufe seiner Karriere hatte Klopp das Privileg, zahlreiche Superstars zu trainieren. Zu den bekanntesten zählen wohl Robert Lewandowski, Mats Hummels, Ilkay Gündogan, Mohamed Salah, Sadio Mane und Virgil van Dijk. Bei der deutschen Nationalmannschaf trainiert er darüber hinaus künftig Florian Wirtz, Jamal Musiala, Joshua Kimmich und Co.

Laut mehreren Quellen (Forbes, IMDB) beläuft sich Klopps geschätztes Vermögen auf mehr als 50 Millionen Euro.

Jürgen Klopp ist Vater eines Sohnes namens Marc, der 1988 geboren wurde. Marc stammt aus Klopps erster Ehe und war selbst als Fußballer aktiv – unter anderem bei Borussia Dortmund II und Darmstadt 98.

Er ist seit 2005 mit Ulla Sandrock verheiratet. Zuvor war er mit Sabine Klopp liiert.

Für seine beiden äußerst erfolgreichen Spielzeiten mit dem FC Liverpool wurde Klopp 2019 und 2020 zum FIFA-Welttrainer des Jahres gekürt.

"Kloppo" ist der gebräuchlichste Spitzname des heutigen Bundestrainers. Der Spitzname "The Normal One" wird deutlich seltener verwendet. Diesen Titel gab Klopp sich selbst bei seiner Vorstellung im Jahr 2015 beim FC Liverpool – als Anspielung auf Jose Mourinhos berühmtes "The Special One"-Interview –, um seine Bodenständigkeit und Authentizität zu unterstreichen.

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