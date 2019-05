Liverpools Andrew Robertson über das Rückspiel gegen Barcelona: "Ich wusste, was kommt"

Nach dem 1:0 hatte Andrew Robertson laut eigener Aussage schon vorausgesehen, dass der FC Liverpool das Comeback schaffen würde.

Liverpools Andrew Robertson hat erzählt, dass er nach dem Führungstreffer von Divock Origi im Halbfinal-Rückspiel der gegen Barcelona vorausgesehen habe, was passieren würde. Die Reds setzten sich nach einer 0:3-Hinspielniederlage noch dank eines 4:0-Erfolgs gegen die Katalanen durch und erreichten das Endspiel der Königsklasse. "Als Divock in der siebten Minute getroffen hat, habe ich es nicht mehr nur geglaubt. Ich wusste es. Ich wusste, was kommt", sagte der Schotte zu The Players' Tribune.

Erlebe die Champions League live auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

"Wir wussten, dass wir es mit Anfield im Rücken schaffen konnten.", erzählte der 25-Jährige weiter. "Wir wussten, dass die Fans an uns glauben, weil wir sie hören konnten. Mein Gott, und wie wir sie hören konnten", war er immer noch beeindruckt von der Stimmung.

Andrew Robertson: Anfield im Rücken ist "fast unfair"

Robertson meinte, an Europapokal-Abend in Liverpool könne man Mitleid mit den Gegnern haben: "Es ist fast unfair, was dort auf sie wartet."

Fight. Passion. Determination. Spirit. ✊



What a comeback. What a team. What a club. #YNWA pic.twitter.com/GRpBmbLWuy — Liverpool FC (@LFC) 8. Mai 2019

Im Finale muss das Team von Jürgen Klopp zwar nicht auf die Unterstützung seiner Fans verzichten, doch es gibt keinen Heimvorteil für die Reds: Das Endspiel findet am Samstag, 1. Juni (21 Uhr im LIVE-TICKER), im Wanda Metropolitano in Madrid statt. Gegner Liverpools ist dann das Team von .