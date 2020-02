Bericht: Andres Iniesta, Gerard Pique und Sergio Ramos demnächst mit Spanien bei den Olympischen Spielen?

Spanien könnte mit einigen bekannten Gesichtern bei den Olympischen Spielen in Tokio antreten. Iniesta, Pique und Ramos sollen auf der Liste stehen.

Der spanische U21-Trainer Luis De la Fuente hat offenbar einige bekannte Namen für seinen Kader bei den Olympischen Spielen in Tokio ins Auge gefasst.

Wie die spanische Sportzeitung Sport erfahren haben möchte, sollen sich Andres Iniesta, Gerard Pique und Sergio Ramos auf der vorläufigen Spielerliste befinden.

: Auch David Silva soll Thema für Olympia sein

Zudem soll auch der ehemalige spanische Nationalspieler David Silva von zur Vorauswahl von De la Fuente gehören. Der spanische Nationaltrainer darf neben dem aktuellen U21-Kader auch drei Spieler über 23 Jahren für Olympia nominieren.

Pique und Ramos hatten in der Vergangenheit beide Interesse bekundet, an dem Turnier teilzunehmen. Bei Ramos dürfte eine Teilnahme aber eher unwahrscheinlich sein, da er zuvor mit Spanien bereits die EM spielt. Pique, Iniesta und Silva haben ihre Karriere in der A-Nationalelf dagegen bekanntlich beendet.