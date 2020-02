Andrea Pirlo über Inters Antonio Conte: "Der beste Trainer, mit dem ich jemals zusammengearbeitet habe"

Italien-Legende Pirlo hat verraten, wer sein bester Trainer war. Er sieht in Antonio Conte den Schlüssel zum aktuellen Erfolg Inter Mailands.

Andrea Pirlo hat vor dem Mailänder Derby am Sonntag am Sonntag (20.45 Uhr live auf DAZN) über seinen ehemaligen Trainer Antonio Conte gesprochen und dessen Bedeutung für den aktuellen Erfolg von unterstrichen. "Conte ist der beste Trainer, mit dem ich jemals zusammengearbeitet habe", sagte Pirlo im Interview mit der Gazzetta dello Sport.

Der 40-Jährige trainierte zwischen 2011 und 2014 bei Juventus unter Conte und arbeitete später auch in der Nationalelf noch mit ihm zusammen. Insbesondere die ausführlichen Videoeinheiten sind ihm aus diesen Jahren in Erinnerung geblieben: "Wegen ihm habe ich angefangen, über die Idee nachzudenken, selbst Trainer zu werden", betonte Pirlo, der 2017 nach zwei Jahren beim New York City FC sein Karriereende verkündet hatte.

Pirlo über Conte: "Dann wird er zum Dämon"

"Conte zwingt dich, immer dein Bestes zu geben, mehr als du gedacht hast", führte Pirlo weiter aus: "Er ist besessen vom Sieg, und wenn er verliert, wird er zum Dämon. Dann darfst du nicht mit ihm sprechen."

In der liefert sich sein Ex-Verein Inter aktuell ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen mit Rekordmeister Juventus um die Tabellenführung. Dass es in diesem Jahr so knapp an der Spitze zugehe, ist laut Pirlo Contes Verdienst.

Vor dem Derby della Madonnina liegen die Nerazzurri nur drei Punkte hinter Juve: "Sie werden bis zum Ende um den Scudetto kämpfen. Aber Juventus bleibt der Favorit, es die höhere Qualität bei den Spielern hat."