Andre Schürrle verrät seinen besten Mitspieler: "Dachte, er sei der beste Spieler der Welt"

Andre Schürrle hat in einem Interview über sein frühes Karriereende, erste Anzeichen eines Burnouts sowie seine besten Mitspieler gesprochen.

Andre Schürrle, der im Sommer mit erst 29 Jahren überraschend seine Karriere beendet hatte, hat nun in einem Interview über seine Entscheidung, Anzeichen eines Burnouts sowie seine besten Trainer und Mitspieler gesprochen.

Laut Schürrle habe es in seiner Karriere mehrere Phasen gegeben, in denen er eine "Antriebslosigkeit" gespürt habe. In der Bild am Sonntag mutmaßte Schürrle, dass es sich womöglich um einen Burnout gehandelt habe. Gleichzeitig schränkte der 29-Jährige aber auch ein, dass es Menschen gäbe, "die schlimmer" unter dem großen Druck im Fußball leiden würden.

Schürrle über die Hilfe seines Mental-Trainers

So habe er sich bereits in seiner Zeit in Wolfsburg einen Mental-Trainer zu Hilfe genommen. "Gemeinsam haben wir meine Spiele und meine Körpersprache analysiert. Das hat mir geholfen, wieder eine Perspektive zu sehen und aus der Krise zu kommen". Zuletzt habe Schürrle dann das Gefühl gehabt, dass es wichtigere Dinge als Fußball gebe, vor allem seine Familie, weswegen er seine Karriere früh beendete.

Mehr Teams

In den gut zehn Jahren als Profi erlebte Schürrle einige gute Trainer, laut Schürrle war PSG-Coach Thomas Tuchel, mit dem er in Mainz und Dortmund zusammenarbeitete, der beste, "weil er mir für die Karriere am meisten mitgegeben hat". Schürrle gab aber auch zu, dass er mit Tuchel immer wieder aneinandergeraten war.

Schürrle nennt seine besten Mitspieler

Bei seinen besten Mitspielern stach für Schürrle Eden Hazard hervor. "Wenn ich den im Training gesehen habe, dachte ich 'Das wird doch hier alles nichts.' Und dann hat er im Spiel aufgedreht, dass ich dachte, er sei der beste Spieler der Welt." Beim DFB-Team war Schürrle dagegen großer Fan von Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger.

Ein Lob gab es auch für Mario Götze, der im Moment bei der versucht, seine Karriere neu anzuschieben. "Dem habe ich gerne zugeschaut und gedacht, dass ich seine Fähigkeiten auch gerne hätte", sagte Schürrle, der insgesamt 57 Länderspiele für machte und dabei 22 Treffer verbuchte.