So sehen Sie Andorra gegen Gibraltar mit einem VPN

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. Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Rechteinhaber. Rufen Sie die Website des Sportsenders auf, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

UEFA Nations League D - Spielwoche 5 13. Nov. 2026 - 14:45 Estadi de la FAF

Andorra empfängt Gibraltar im Estadi de la FAF zu einem Gruppenspiel der UEFA Nations League D. Beide Mannschaften wollen sich vom Tabellenende absetzen.

Andorra hat in dieser Spielzeit nur schwer in die Spur gefunden. Die Mannschaft von Koldo hat ihre letzten vier Pflichtspiele verloren und in der Nations League in dieser Saison noch kein Tor erzielt. Damit geht sie in einer schwierigen Lage in dieses Heimspiel.

Gibraltar reist in etwas besserer Verfassung an. Die Mannschaft von Scott Wiseman ist seit drei Spielen ungeschlagen und hat in Freundschafts- und Nations-League-Spielen Siege und Unentschieden geholt. In der Gruppentabelle steht sie vor Andorra.

Die beiden Mannschaften trafen in dieser Nations-League-Saison bereits aufeinander und trennten sich im September in Gibraltar torlos. Dieses Ergebnis half keiner der beiden Mannschaften besonders weiter. Diesmal hoffen beide auf eine klarere Entscheidung.

Für Andorra ist ein Sieg nahezu unerlässlich. Malta gehört ebenfalls zur Gruppe und kämpft um Platz eins. Weitere Punktverluste könnten Andorras realistische Hoffnungen auf den Gruppensieg praktisch zunichtemachen.

Gibraltar kann sich dagegen eine gewisse Geduld leisten. Ein Punkt würde den Vorsprung auf Andorra in der Tabelle wahren. Wiseman wird nach den jüngsten Ergebnissen, die seiner Mannschaft Selbstvertrauen gegeben haben, jedoch mehr anstreben.

Hier erfahren Sie alles, was Sie zur Übertragung dieses Spiels der UEFA Nations League D wissen müssen.

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