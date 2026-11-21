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Nach Uli Hoeneß und Jan-Christian Dreesen hat auch Karl-Heinz Rummenigge den einst so hochgepriesenen Jamal Musiala angezählt. Mit seinem Interview bewies er schlechtes Timing und ließ gleichzeitig tief blicken. Ein Kommentar.

Ausgerechnet am 14. Februar verkündete der FC Bayern die Vertragsverlängerung mit Jamal Musiala. Ausgerechnet am Valentinstag, dem Tag der Liebe. Und die Bosse des FC Bayern hatten damals, Anfang 2025, sichtlich Schmetterlinge im Bauch. Präsident Herbert Hainer nannte den Deal "ein Geschenk für den Club und seine Fans" und sagte: "Kompliment an unsere sportliche Leitung und den Vorstand. Heute ist ein sehr guter Tag für den FC Bayern."

Worte aus einer anderen Zeit. Mittlerweile herrscht in der Münchner Führungsriege nämlich offensichtlich die einhellige Meinung, dass es sich bei diesem Valentinstag 2025 um einen sehr schlechten Tag für den FC Bayern gehandelt hat.

Musiala, damals auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft und einer der vielversprechendsten Spieler der Welt, wurde im Zuge seiner Verlängerung bis 2030 ein Jahresgehalt in Höhe von 25 Millionen Euro zugesichert. Eine Summe, die er auch wegen Verletzungen und gesundheitlicher Probleme (für die er nichts kann) seitdem nicht einmal im Ansatz rechtfertigt hat. Und, so die große Sorge der Bosse, die er vielleicht nie mehr rechtfertigen wird. Weshalb man womöglich demnächst nochmal über das Gehalt sprechen müsse. Heißt übersetzt: selbiges kürzen.

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Diese Meinung verbreiten die Münchner Bosse aktuell in einer bemerkenswerten Kampagne. Klubpatron Uli Hoeneß preschte vor zwei Wochen vor, Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen legte diesen Mittwoch nach, ehe Karl-Heinz Rummenigge, wie Hoeneß Teil des Aufsichtsrats, im Nachgang des 1:1 gegen den 1. FC Köln am Freitag bei Sky die bis dato drastischsten Worte wählte. Die Kampagne lässt tief blicken, ist in der aktuellen Situation aber absolut kontraproduktiv.

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Rummenigge torpediert auch die Aussicht auf sportlichen Erfolg

Rummenigges Interview war die negative Krönung eines aus Münchner Sicht verheerenden Abends. Gegen den Abstiegskandidaten 1. FC Köln reichte es zuhause nur zu einem 1:1. Dazu verlor der FC Bayern mit Harry Kane und Michael Olise seine beiden besten Spieler. Während es bei Olise mittlerweile leichte Entwarnung gibt, wird Kane wegen eines Syndesmoserisses drei bis vier Monate fehlen. Damit spitzt sich die ohnehin angespannte Situation in der Offensive weiter zu. Schließlich fallen auch Ismael Saibari und Serge Gnabry wochenlang aus, immerhin Luis Diaz könnte demnächst sein Comeback feiern.

Die einzig positive Nachricht gegen Köln war eigentlich Musialas Comeback nach zweimonatiger Verletzungspause - und ausgerechnet die vermieste Rummenigge mit seinem sehr deplatziert wirkenden Interview. Warum ausgerechnet jetzt in dieser aus Münchner Sicht ohnehin höchst prekären Gesamtsituation auch noch dieses Thema eskalieren lassen?

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Fragwürdig war Rummenigges Interview einerseits gegenüber Musiala persönlich, dessen lang ersehntes Erfolgserlebnis dadurch mit Zweifeln statt Zuversicht begleitet wird. Es passt von außen betrachtet so gar nicht zum FC Bayern, wo traditionell der familiäre Zusammenhalt groß geschrieben wird. Stattdessen wird Musiala gewissermaßen von oberster Stelle zum Abschuss freigegeben.

Immerhin Trainer Vincent Kompany und Sportvorstand Max Eberl stärkten ihren so verletzungsgeplagten Spieler wie schon bei der Pressekonferenz am Vortag vehement - und unterstrichen damit auch interne Differenzen in dieser Causa.

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Losgelöst vom Menschen Musiala torpedierte Rummenigge damit aber auch ganz allgemein die Aussicht auf sportlichen Erfolg der personell gebeutelten Mannschaft. Wegen der langen Ausfallliste ist Musiala aktuell zwangsläufig einer der wenigen Hoffnungsträger des FC Bayern. Ihn ausgerechnet jetzt und in derartiger Vehemenz öffentlich anzuzählen, wird seinen dringend benötigten Leistungen und damit den Ergebnissen der nächsten Spiele wohl nicht zuträglich sein.

IMAGO

Was ist zwischen dem FC Bayern und Jamal Musiala vorgefallen?

Ungeachtet des unglücklichen Timings zeigt spätestens Rummenigges Interview überdeutlich: Es gibt Verwerfungen zwischen dem FC Bayern und Musiala beziehungsweise dessen Vertretern. Im Zuge der Verlängerung oder danach dürften Dinge vorgefallen sein, mit denen die Bosse gar nicht einverstanden sind. Sie müssen gute Gründe für das inszeniert wirkende Vorpreschen haben, anders ist es nicht zu erklären. Ganz automatisch - und wohl auch ganz bewusst - öffnen sie damit die Tür für Spekulationen aller Art.

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Letztlich ist es ziemlich einmalig, dass ein im Einvernehmen geschlossener Vertrag von Klubseite derart in Frage gestellt wird. Aber selbst wenn die Bosse Musialas Salär bei einem ausbleibenden Aufschwung als "nicht mehr darstellbar" ansehen, wie es Rummenigge formuliert hat, erscheint es fraglich, wie eine anvisierte Gehaltsreduktion durchgesetzt werden könnte.

Es wäre jedenfalls höchst überraschend, würde Musiala einer solchen freiwillig zustimmen. Warum sollte er auch? Verträge sind stets Wetten. Manche gehen auf, andere nicht. Mal steht der Klub als Gewinner da, mal der Spieler, mal beide, mal keiner. Damit müssen alle leben - aber natürlich nur, sofern bei der Unterzeichnung alle Seiten ehrlich miteinander umgegangen sind.

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FC Bayern: Große Zweifel wegen Jamal Musialas Gesundheit

Bleibt zu guter Letzt noch das eigentliche Kernthema: Musialas gesundheitliche Situation, über die man sich spätestens nach Rummenigges Worten große Sorgen machen muss. So sagte er über den erst 23-Jährigen tatsächlich: "Das, was wir wissen, lässt leider vermuten, dass es schwierig wird, wieder auf das Niveau zu kommen, das er hier in diesem Stadion sehr oft gezeigt hat." Ein Satz, dessen Dimension erst beim zweiten oder dritten Mal Lesen so richtig deutlich wird.

Zurückzuführen ist Rummenigges These auf Musialas neurologische Dysfunktion, die im Sommer öffentlich gemacht wurde, aber schon länger bekannt gewesen ist. Womöglich spielen auch die Nachwirkungen seines Wadenbeinbruchs aus dem Sommer 2025 eine Rolle. Erstaunlich war jedenfalls, dass Musiala wegen seines Mitte September erlittenen Muskelfaserrisses nun acht Wochen fehlte - und damit deutlich länger, als bei einer derartigen Verletzung normalerweise veranschlagt wird.