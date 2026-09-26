Die Spatzen pfeifen es schon länger von den Dächern, dass Harry Kane vor einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern München steht. Karl-Heinz Rummenigge kündigte nun eine "Ausnahme" an.

Grundsätzlich gibt es schon länger kaum noch Zweifel daran, dass Kane sein noch bis 2027 laufendes Arbeitspapier verlängern wird. "Harrys Bruder und sein Vater verhandeln gerade mit Jan-Christian Dreesen. Ich bin optimistisch, dass sie eine gute Lösung finden", erklärte das FCB-Aufsichtsratsmitglied der Abendzeitung.

Einzig hinter der Vertragsdauer steht noch ein Fragezeichen. Obwohl Kane bereits 33 Jahre alt ist, winkt ihm eine Verlängerung von mehr als einem Jahr. "Früher hätte ich gesagt: Bei Spielern über 30 sollte man grundsätzlich nur Einjahresverträge machen. Aber es gibt eben Ausnahmen, wenn du von einem Spieler überzeugt bist. Und das sind wir bei Harry", sagte Rummenigge und betonte: "Man darf nicht vergessen: In drei Jahren war er nur einmal verletzt. Ich kann mich selbst erinnern: Als ich die Drei vorne stehen hatte, war ich schon reichlich mit Muskelproblemen behaftet."

Beispielsweise bekamen in der jüngeren Vergangenheit auch Vereinslegenden wie Arjen Robben oder Franck Ribery im Spätherbst ihrer Karriere nur noch Einjahresverträge. Bei Kane ist die Situation ob seiner wenigen Verletzungen - tatsächlich waren es vier kleinere Zwangspausen seit seinem Wechsel im Sommer 2023 - aber eine andere. Dementsprechend stand bis zuletzt auch nicht zur Diskussion, dass der Kapitän der englischen Nationalmannschaft nur für ein Jahr verlängern könnte.

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Harry Kane: Wie lange soll sein neuer Vertrag laufen?

Dennoch soll es dem Vernehmen nach noch an der genauen Ausgestaltung hapern. Während die Münchner das Arbeitspapier offenbar nur um zwei weitere Jahre bis 2029 verlängern wollen, sähe Kane gerne die Option auf eine weitere Saison bis 2030. Vor wenigen Tagen hatte der Torjäger bereits eine zeitnahe Einigung angedeutet.

"Wir sind in guten Gesprächen und ziemlich nah dran", sagte Kane der englischen Zeitung Independent und ergänzte: "Es gibt noch ein paar Dinge, die wir hinkriegen müssen. Ich denke, es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis es eine Nachricht gibt." Kane fühle sich "sehr wohl im Team, mit dem Trainer, im Umfeld".

Seit seinem 95 Millionen Euro schweren Wechsel von Tottenham Hotspur zum FCB kommt Kane auf die beeindruckende Bilanz von 101 Toren in 98 Bundesligaspielen. In der Champions League war Kane 34-mal für die Münchner in 39 Duellen erfolgreich. In diesem Jahr gehört er obendrein zu den Favoriten auf den Ballon d'Or, nachdem er sich den Goldenen Schuh mit insgesamt 73 Treffern für die Bayern und England gesichert hatte.