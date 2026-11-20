So seht Ihr Anderlecht gegen OH Leuven mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort wählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Belgien Jupiler League - Spielwoche 12 22. Nov. 2026 - 12:30 Lotto Park

Anderlecht empfängt OH Leuven im Lotto Park zu einer Partie der belgischen First Division A. Die Gastgeber wollen ihre Position in der oberen Tabellenhälfte festigen.

Anderlecht unter Vitor Bruno ist nach Siegen gegen Salzburg in der Europa League und Westerlo in der Liga in ordentlicher Verfassung. Die deutliche 0:4-Niederlage gegen Gent ist allerdings noch in frischer Erinnerung.

OH Leuven geht als Tabellenzehnter in die Partie, hat aber Rückenwind. Zwei Siege in Folge gegen KV Mechelen und St. Truiden haben die Stimmung bei den Gästen vor der Reise nach Brüssel gehoben.

In den jüngsten Duellen dieser beiden Klubs war Anderlecht klar im Vorteil. Das Publikum im Lotto Park wird erwarten, dass die Gastgeber diesen Vorteil vom Anpfiff an nutzen.

Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung dieser Partie der First Division A, einschließlich Anstoßzeit, TV-Sender und Livestream.

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