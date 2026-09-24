Beim Debüt von Jürgen Klopp sollte die deutsche Nationalmannschaft eigentlich mit einem anderen Trikot auflaufen. Die UEFA hat dem Verband allerdings einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Ursprünglich war geplant gewesen, dass Deutschland am Donnerstag gegen die Niederlande (20.45 Uhr) in den grünen Auswärtsjerseys von 1990 auflaufen sollte. Das Trikot, welches bereits bei der ersten Kader-Nominierung von Jürgen Klopp zu sehen war, entspricht allerdings nicht den Statuten der UEFA. Das berichtet die Bild-Zeitung.

Demnach verbot die UEFA das Leibchen, weil es Probleme mit dem Design gibt. Unter anderem müssen die Ärmel freibleiben für das Emblem der Nations League und das der UEFA-Stiftung, zum anderen muss die Trikotnummer auch auf der Brust auftauchen. Beide Vorgaben waren bei der Retro-Ausgabe jedoch nicht umsetzbar.

Stattdessen sah sich adidas gezwungen, die Präsentation des neuen schwarzen Auswärtstrikots vorzuziehen. Eigentlich sollte das Exemplar erst am 3. November als "One Last Jersey" vorgestellt werden, um die lange Zeit des Sportartikelherstellers als Ausrüster des DFB nach 77 Jahren Zusammenarbeit nochmal zu würdigen. Ab Januar stattet Nike die Nationalmannschaft aus.

Welchen Look hat das neue DFB-Trikot?

"Seit Anfang der Woche diskutieren Fußballgrößen und Fans, welches das beste DFB-Trikot aller Zeiten ist. Wir freuen uns, dass ab sofort ein weiteres Jersey Teil der Debatte wird", hieß es in einem Statement von adidas und teilte bezüglich des Designs mit: "Das schwarze Trikot mit dem adidas Trefoil Logo zeichnet sich durch vertikale goldene Linien aus, die aus kleinen Rauten zusammengesetzt sind. Diese greifen die Designsprache der aktuellen Heim- und Auswärtstrikots auf und stehen symbolisch für die mehr als 24.000 Fußballvereine in Deutschland, welche das Fundament des deutschen Fußballs bilden."

"Mir gefällt es sehr, sehr gut, das ist absolut klassisch. Es ist wunderschön geworden", sagte Klopp und kündigte an: "Ich werde mir wohl auch eins mitnehmen."

Der Wechsel zu Nike war bereits im März 2024 verkündet worden. Der Vertrag streckt sich zunächst bis 2024. Das US-Unternehmen bezahlt für die neue Partnerschaft angeblich 100 Millionen Euro pro Jahr.