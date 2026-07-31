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Karim Adeyemi BarcaIMAGO / Sportimage

Anderer Neuzugang glänzt mit Doppelpack! Karim Adeyemi feiert Premiere für den FC Barcelona

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Karim Adeyemi hat zum Auftakt der Saisonvorbereitung des FC Barcelona sein Debüt für den spanischen Meister gegeben.

Der ehemalige Dortmunder stand beim 2:2 (1:1) gegen den englischen Zweitligisten Birmingham City in der Startelf und wurde zur Pause ausgewechselt. Nach 90 Minuten kam es noch zu einem Elfmeterschießen, das Birmingham 3:2 gewann.

Die Tore für das Team von Trainer Hansi Flick schoss ein anderer Debütant: Der erst 18 Jahre alte Ägypter Hamza Abdelkarim, im Juni von Al Ahly geholt, traf vor und nach der Pause für die Gäste.

Auf der Tribüne saß auch der englische Nationalspieler Jude Bellingham, der bis zu seinem Wechsel zum BVB im Jahr 2020 in Birmingham gespielt hatte und von den Fans bei seiner Rückkehr ausgiebig gefeiert wurde.

Barcelonas neue Weltmeister wie Lamine Yamal, Ferran Torres oder Pau Cubarsí standen noch nicht im Kader. Ebenfalls nicht dabei war Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen, der kurz vor einer Leihe zu Ajax Amsterdam steht.

Adeyemi hatte bei Barca einen Vertrag bis 2031 erhalten. Zuvor hatten sich die Katalanen Medienberichten zufolge mit Borussia Dortmund auf eine Sockelablöse von 22 Millionen Euro geeinigt.

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