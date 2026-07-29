Kap Verdes WM-Held Vozinha wird bei seinem neuen Klub Colo-Colo mit einem anderen Namen auf dem Trikot spielen müssen.

Woran das liegt? Laut Statuten des chilenischen Fußballverbandes ANFP ist es verboten, auf dem Rücken seines Trikots einen Spitznamen zu tragen. Daher wird Vozinha bei Chiles Rekordmeister künftig unter seinem bürgerlichen Namen auflaufen.

Dieser lautet Josimar Evora Dias. Bei Colo-Colo muss sich der Torhüter also entscheiden, ob er "Evora Dias", nur "Evora" oder nur "Dias" auf dem Rücken seines Jerseys stehen hat.

Für den chilenischen Topklub ist das dahingehend sehr ärgerlich, da man sich von Vozinha neben der sportlichen Verstärkung auch einen Marketing-Coup erhofft. Schließlich war der 40-Jährige mit seiner Glanzleistung für Außenseiter Kap Verde beim 0:0 zum WM-Auftakt gegen den späteren Weltmeister Spanien über Nacht weltberühmt geworden. Seine Follower-Zahl bei Instagram ging daraufhin von zuvor knapp 50.000 rasend schnell durch die Decke, mittlerweile folgen Vozinha auf der Social-Media-Plattform knapp 30 Millionen Menschen.

Vozinha sorgte bei der WM mit Kap Verde für Furore

Alles potenzielle Käufer eines Colo-Colo-Trikots mit dem Namen Vozinha hinten drauf. Dass der Keeper mit seinem bürgerlichen Namen auflaufen muss, dürfte den Verkaufszahlen des Trikots keineswegs zuträglich sein.

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Nach seiner Gala gegen Spanien zeigte Vozinha auch im weiteren Turnierverlauf starke Leistungen und schaffte es mit WM-Neuling Kap Verde sensationell in die K.o.-Phase. Im Sechzehntelfinale ärgerten Vozinha und Co. dann den haushohen Favoriten Argentinien und träumten sogar von der ganz großen Sensation, erst nach Verlängerung musste sich Kap Verde Lionel Messi und Co. mit 2:3 geschlagen geben.

Vozinha trifft bei Colo-Colo auf Arturo Vidal

Vozinha hatte zuletzt zwei Jahre lang für den portugiesischen Zweitligisten GD Chaves gespielt, sein Vertrag dort war diesen Sommer ausgelaufen. Nach den starken Vorstellungen bei der WM meldeten mehrere Vereine Interesse an dem Torhüter an, auch Betis Sevilla und Klubs aus Saudi-Arabien sollen gelockt haben. Kürzlich entschied sich Vozinha dann aber für Colo-Colo, bei dem Rekordmeister aus Santiago de Chile hat er einen Vertrag bis Ende des Jahres unterschrieben. Per Option könnte das Arbeitspapier um ein weiteres Jahr verlängert werden.

Bei Colo-Colo spielt Vozinha künftig übrigens mit dem früheren Bayern- und Juventus-Star Arturo Vidal zusammen. Der 39-jährige Mittelfeldspieler war Anfang 2024 zu seinem Heimatklub zurückgekehrt, von dem aus er einst in die weite Fußballwelt ausgezogen war.