An Jose Mourinhos Bart liegt es nicht: Wieso Real Madrid sich vor dem Clasico im Oktober noch gar keine Blöße gegeben hat

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Real Madrid hat bislang jedes Spiel im Oktober gewonnen. Gefragt, ob dies an seinem neuen Bart liegen könnte, reagierte Trainer Jose Mourinho auf seine Art.

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Vor etwas mehr als einem Monat sah die Lage im Santiago Bernabeu noch deutlich düsterer aus. Am 20. September kassierte Madrid im Stadtderby gegen Atletico eine schmerzhafte 1:2-Niederlage. Damit lag die Mannschaft nur auf Platz vier und sechs Punkte hinter Erzrivale Barcelona. Mourinho stand in dieser Phase nach einem früheren Patzer gegen Real Betis unter erheblichem Druck. Seine sichtbare Frustration spiegelte die Schwierigkeiten der Mannschaft in der Liga wider.

Seit der Enttäuschung im Derby hat sich das Bild jedoch grundlegend gewandelt. Madrid legte eine außergewöhnliche Siegesserie in La Liga und der Champions League hin. Parallel zu dieser taktischen und mentalen Wende veränderte sich auch Mourinhos Aussehen: Der Trainer ließ sich in dieser erfolgreichen Phase einen Bart wachsen, was zu scherzhaften Spekulationen über seine neue Gewohnheit führte.

"Soll ich ihn abrasieren?" Mourinho ist nicht abgergläubisch

Bei einer kürzlichen Pressekonferenz wurde der Trainer direkt gefragt, ob seine Gesichtsbehaarung während der Serie von vier Siegen in Folge zu einem Glücksbringer geworden sei. „Er trägt seit einem Monat einen Bart und hat alles gewonnen: Ist das Aberglaube?“, lautete die Frage. Der ehemalige Trainer von Chelsea und Inter reagierte sofort und amüsiert.

Mourinho wies die Vorstellung, seine Bartpflege habe etwas mit den Ergebnissen der Mannschaft auf dem Platz zu tun, umgehend zurück. "Überhaupt nicht", antwortete er lächelnd bei Sky Sport Italia. "Sehe ich so schlecht aus? Sollte ich ihn abrasieren? Aber ich gehöre zu den wenigen in der Welt des Fußballs, die nicht abergläubisch sind."

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Gegen wen hat Real Madrid zuletzt gespielt?

Im Oktober ist Real Madrids Bilanz bislang makellos. Die Siegesserie begann mit einem hart erkämpften 1:0 gegen Villarreal durch ein Tor von Yan Diomande. Darauf folgte ein mitreißender 4:3-Sieg nach Rückstand gegen Roma in der Champions League. Späte Treffer von Endrick und Antonio Rudiger drehten die Partie in den letzten Spielminuten.

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Madrid setzte seine konsequente Chancenverwertung fort und fertigte Sevilla in La Liga mit 4:1 ab. Kylian Mbappe war mit zwei Toren der entscheidende Mann dieser Partie und sorgte dafür, dass die drei Punkte in der Hauptstadt blieben. Den Schwung nahm die Mannschaft in das nächste Europapokalspiel gegen RB Leipzig mit, das dank der Tore von Bernardo Silva, Arda Guler, Mbappe und Diomande ebenfalls mit einem deutlichen 4:1 endete. Diese Ergebnisse haben der Mannschaft zu einem entscheidenden Zeitpunkt der Saison neues Selbstvertrauen gegeben. Mourinhos Team scheint eine Balance gefunden zu haben, die ihm in den ersten Saisonwochen fehlte. Nun steht die bislang größte Bewährungsprobe an.

Wie ist der FC Barcelona in Form?

Der bevorstehende El Clasico im Camp Nou stellt Mourinho mit seinem Bart vor eine besondere Herausforderung. Barcelona geht mit einer makellosen Ligabilanz in die Partie und hat bisher alle sieben Spiele in La Liga gewonnen. Allerdings hat der katalanische Klub gerade seine erste Saisonniederlage hinnehmen müssen: eine Pleite gegen Paris Saint-Germain in der Champions League. Das könnte den Gästen psychologisch eine Chance bieten.

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Madrid liegt in der Tabelle weiterhin sechs Punkte zurück. Will die Mannschaft den Abstand auf den Tabellenführer verkürzen, ist dieses Duell von großer Bedeutung. Zudem muss sie auf Vinicius Junior verzichten, der eine Sperre von vier Spielen absitzt.