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Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Andreas Königl

"An eurer Stelle würde ich genauso denken!" Enzo Fernandez versteht Chelsea-Ärger nach Wechsel zu Manchester City

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Enzo Fernández

Enzo Fernandez verabschiedet sich emotional von den Chelsea-Fans, während ein Ex-Klub am Transfer zu Manchester City kräftig mitverdient.

Der Rekordtransfer von Enzo Fernandez vom FC Chelsea zu Manchester City ist perfekt, die Skyblues überweisen eine Ablösesumme von 125 Millionen Pfund (145 Millionen Euro) und machen den 25-Jährigen damit nicht nur zum teuersten Transfer des Sommers, sondern auch zum teuersten Neuzugang der Klubgeschichte.

Auch sein ehemaliger Ausbildungsverein River Plate darf sich nach dem Transfer des Weltmeisters von 2022 über einen Geldsegen freuen. Der argentinische Top-Klub wird dank des Solidaritätsbeitragsmodells der FIFA rund fünf Millionen Euro aus diesem Transfer erhalten.

Mit dieser jüngsten Zahlung belaufen sich die Gesamteinnahmen, die der Mittelfeldspieler seinem Jugendverein seit seinem Wechsel nach Europa im Jahr 2022 beschert hat, auf fast 60 Millionen Euro.

Die argentinische Zeitung Ole berichtet, dass 'El Millonario' über den Solidaritätsmechanismus der FIFA 3,37 Prozent der gesamten Ablösesumme erhalten wird, wobei Vereinsquellen diese Zahlen bestätigen. Die Summe in Höhe von 4,92 Millionen Euro soll in Raten ausgezahlt werden, die sich nach dem zwischen den beiden Premier-League-Vereinen vereinbarten Zahlungsplan richten.

Fernandez’ Karriereeinnahmen für River belaufen sich nach mehreren Transfers in Europa auf die atemberaubende Summe von 57,12 Millionen Euro. Der ehemalige Präsident Jorge Brito hatte einen cleveren Deal ausgehandelt, als er Fernandez einst für 18 Millionen Euro an Benfica verkaufte und sich dabei eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 25 Prozent sicherte, die sich reichlich auszahlte, als Chelsea Enzo sechs Monate später für 121 Millionen Euro verpflichtete.

Enzo verabschiedet sich emotional von Chelsea-Fans

Der Mittelfeldmann verabschiedete sich derweil mit emotionalen Worten von seinem Ex-Klub, schrieb bei Instagram: "Ich möchte, dass ihr wisst, dass dies keine einfachen Tage für mich waren. Auch das hier zu schreiben, fällt mir nicht leicht. Die Wahrheit ist: Ich war nicht in bester Verfassung. Vor drei Jahren wurden Cobham und Stamford Bridge für mich und meine Familie zu einem Zuhause. Ich habe eine tiefe Verbundenheit zu den Menschen, zum Trikot und zum Wappen dieses unglaublichen Vereins entwickelt."

Fernandez räumte ein, dass es unvermeidlich zu einer negativen Reaktion seitens der Fans kommen werde, bat jedoch um Verständnis. Er fügte hinzu: "Ich lebe den Fußball genauso wie mein Leben: mit Leidenschaft und von ganzem Herzen. Deshalb möchte ich, dass ihr wisst, dass ich euch verstehe. Ich verstehe euch wirklich, aus tiefstem Herzen. Aber im Leben muss man Entscheidungen treffen, und gerade jetzt sehe ich mich gezwungen, eine dieser schwierigen Entscheidungen zu treffen. Aber ich verstehe auch, wie Fußball funktioniert. Ich weiß, wie leidenschaftlich ihr seid, denn mir geht es genauso. Und wenn ich an eurer Stelle wäre, würde ich wahrscheinlich genauso denken."

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Häufig gestellte Fragen

Der Chelsea Football Club wurde am 10. März 1905 in London-Fulham gegründet.

Der FC Chelsea gehört seit Mai 2022 dem Konsortium BlueCo. Die Eigentümergruppe um den US-amerikanischen Geschäftsmann Todd Boehly und die Investmentgesellschaft Clearlake Capital erwarb den Verein für rund 2,5 Milliarden Pfund von Vorbesitzer Roman Abramovich. 

Die Blues spielen an der Stamford Bridge, einem Stadion im Londoner Stadtteil Fulham. Offiziell eröffnet wurde die Heimspielstätte des FC Chelsea bereits im Jahr 1877 - also noch vor der Vereinsgründung. In 1905 übernahm der Klub die Leichtathletikarena und baute sie in ein Fußballstadion um. 

Im Vergleich der englischen Topklubs ist die Stamford Bridge eines der kleineren Stadien. Die Arena hat eine Kapazität für rund 41.000 Fans.

Mit 36 großen Titeln gehört der Chelsea FC zu den erfolgreichsten Fußballklubs in England. Neben nationalen Pokalen konnten die Blues auch international die größten Wettbewerbe gewinnen: In 2012 und 2021 holten sie die Champions-League-Trophäe nach Hause. 

Der FC Chelsea konnte insgesamt sechsmal die englische Meisterschaft für sich entscheiden. Den ersten Titel holte der Klub in der Saison 1954/55, als die Liga noch First Division hieß, seit 2004/05 kamen noch fünf weitere Trophäen dazu. 

Ron Harris ist Rekordspieler beim Chelsea FC. Zwischen 1961 und 1980 absolvierte der Innenverteidiger 748 Pflichtspiele für die Blues.

Toptorschütze des Vereins ist ein Mittelfeldspieler: Frank Lampard konnte in 648 Einsätzen 211-mal zuschlagen. 

Zahlreiche Weltstars haben bereits das Trikot der Blues getragen, die wohl bekanntesten Namen stammen aus der Erfolgsphase seit den frühen 2000ern. Unter anderem standen Frank Lampard, John Terry, Didier Drogba, Petr Cech, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Claude Makelele, N’Golo Kante, Ashley Cole und Michael Ballack für die Londoner auf dem Rasen. 

Auch auf der Trainerbank haben schon einige bekannte Namen gesessen. Den größten Erfolg hatte Chelsea unter Jose Mourinho, mit ihm an der Seitenlinie holte der Verein acht Titel (u. a. 3x Premier League, 3x League Cup, 1x FA Cup, 1x Community Shield). Bei den beiden CL-Trophäen coachten Roberto Di Matteo (2012) und Thomas Tuchel (2021), unter Carlo Ancelotti holten die Blues das Double aus Liga und FA Cup (2009/10).

Aufgrund der Vereinsfarben ist der FC Chelsea auch unter dem Spitznamen "The Blues" bekannt.

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