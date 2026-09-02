"An eurer Stelle würde ich genauso denken!" Enzo Fernandez versteht Chelsea-Ärger nach Wechsel zu Manchester City

Der Rekordtransfer von Enzo Fernandez vom FC Chelsea zu Manchester City ist perfekt, die Skyblues überweisen eine Ablösesumme von 125 Millionen Pfund (145 Millionen Euro) und machen den 25-Jährigen damit nicht nur zum teuersten Transfer des Sommers, sondern auch zum teuersten Neuzugang der Klubgeschichte.

Auch sein ehemaliger Ausbildungsverein River Plate darf sich nach dem Transfer des Weltmeisters von 2022 über einen Geldsegen freuen. Der argentinische Top-Klub wird dank des Solidaritätsbeitragsmodells der FIFA rund fünf Millionen Euro aus diesem Transfer erhalten.

Mit dieser jüngsten Zahlung belaufen sich die Gesamteinnahmen, die der Mittelfeldspieler seinem Jugendverein seit seinem Wechsel nach Europa im Jahr 2022 beschert hat, auf fast 60 Millionen Euro.

Die argentinische Zeitung Ole berichtet, dass 'El Millonario' über den Solidaritätsmechanismus der FIFA 3,37 Prozent der gesamten Ablösesumme erhalten wird, wobei Vereinsquellen diese Zahlen bestätigen. Die Summe in Höhe von 4,92 Millionen Euro soll in Raten ausgezahlt werden, die sich nach dem zwischen den beiden Premier-League-Vereinen vereinbarten Zahlungsplan richten.

Fernandez’ Karriereeinnahmen für River belaufen sich nach mehreren Transfers in Europa auf die atemberaubende Summe von 57,12 Millionen Euro. Der ehemalige Präsident Jorge Brito hatte einen cleveren Deal ausgehandelt, als er Fernandez einst für 18 Millionen Euro an Benfica verkaufte und sich dabei eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 25 Prozent sicherte, die sich reichlich auszahlte, als Chelsea Enzo sechs Monate später für 121 Millionen Euro verpflichtete.

Enzo verabschiedet sich emotional von Chelsea-Fans

Der Mittelfeldmann verabschiedete sich derweil mit emotionalen Worten von seinem Ex-Klub, schrieb bei Instagram: "Ich möchte, dass ihr wisst, dass dies keine einfachen Tage für mich waren. Auch das hier zu schreiben, fällt mir nicht leicht. Die Wahrheit ist: Ich war nicht in bester Verfassung. Vor drei Jahren wurden Cobham und Stamford Bridge für mich und meine Familie zu einem Zuhause. Ich habe eine tiefe Verbundenheit zu den Menschen, zum Trikot und zum Wappen dieses unglaublichen Vereins entwickelt."

Fernandez räumte ein, dass es unvermeidlich zu einer negativen Reaktion seitens der Fans kommen werde, bat jedoch um Verständnis. Er fügte hinzu: "Ich lebe den Fußball genauso wie mein Leben: mit Leidenschaft und von ganzem Herzen. Deshalb möchte ich, dass ihr wisst, dass ich euch verstehe. Ich verstehe euch wirklich, aus tiefstem Herzen. Aber im Leben muss man Entscheidungen treffen, und gerade jetzt sehe ich mich gezwungen, eine dieser schwierigen Entscheidungen zu treffen. Aber ich verstehe auch, wie Fußball funktioniert. Ich weiß, wie leidenschaftlich ihr seid, denn mir geht es genauso. Und wenn ich an eurer Stelle wäre, würde ich wahrscheinlich genauso denken."