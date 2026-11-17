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Der größte Gewinner unter Jürgen Klopp richtet sich an die Leute, die einst nicht an ihn geglaubt haben.

Derry Scherhant hat nach seiner Gala-Vorstellung gegen die Niederlande eine besondere Botschaft an seine einstigen Zweifler und Kritiker geschickt.

Beim 5:0 (1:0)-Sieg des DFB-Teams am Montagabend war der Offensivspieler des SC Freiburg einer der überragenden Akteure. Nach einer feinen Einzelaktion besorgte er kurz vor der Pause den Führungstreffer für die deutsche Mannschaft, darüber hinaus fiel der ehemalige Herthaner bei seinem "Heimspiel" im Olympiastadion mit zwei Pfostentreffern auf.

"Das ist einfach unfassbar, wenn ich überlege, dass ich jetzt in der Nationalmannschaft spiele. Vor ein paar Jahren hat man mir gesagt, dass ich es nie zum Profi schaffen werde. Da hieß es von einigen Leuten: 'Ja reicht nicht, maximal Regionalliga für dich.' Das ist einfach unfassbar, dass ich jetzt hier stehen darf", jubilierte der 24-Jährige nach dem Abpfiff.

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Für ihn persönlich sei es außerdem eine "Genugtuung" zu sehen, wie weit er es gebracht habe und "es den Leuten bewiesen zu haben, die nie an mich geglaubt haben", so Scherhant. "Die mich auch ein Stück weit in der Jugend immer versucht haben, runterzumachen. Da gab es einige von."

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Bei welchen Klubs startete Derry Scherhant seine Karriere?

Als gebürtiger Berliner hatten die großen Klubs wie Hertha und Union zu Jugendzeiten lange keine Notiz von Scherhant genommen. Stattdessen musste sich der heutige Freiburger bei kleineren Vereinen durchschlagen und versuchen, auf sich aufmerksam zu machen - etwa beim SC Charlottenburg, Tennis Borussia Berlin, dem FC Viktoria 1889 Berlin und dem Berliner Sport-Club.

"Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man nicht spielt in der Jugend, wenn man übersehen wird", hatte Scherhant vor einigen Tagen auf einer Pressekonferenz beim DFB-Team zu seinem Werdegang gesagt. Nun ausgerechnet im Berliner Olympiastadion, in seiner Heimat, getroffen zu haben, mache ihn "überglücklich".

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Während der Corona-Zeit musste er sich das Zusatztraining hart erkämpfen, da viele Plätze geschlossen waren. "Ich bin jeden Tag über den Zaun geklettert, habe gedribbelt, immer wieder aufs Tor geschossen. So schwer die Corona-Zeit für alle Menschen war – fußballerisch hat sie mir sehr geholfen", sagte er mal der Sport Bild. "Wenn auf dem einen Platz das Ordnungsamt kontrollierte, wechselten wir einfach auf den anderen – die Anlagen liegen direkt nebeneinander", erzählte er bei Sports Illustrated.

Über die Berliner Hertha, für die er fünf Jahre lang aktiv war, führte Scherhant der Weg 2025 schließlich zum SC Freiburg, wo er innerhalb kürzester Zeit zum unverzichtbaren Stammspieler für SC-Coach Julian Schuster und wenig später auch letztlich zum Nationalspieler reifte.

Getty Images

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Was sagte Jürgen Klopp zur Leistung von Derry Scherhant?

Und nach den jüngsten Auftritten im DFB-Trikot ist Scherhant nun nicht nur etablierter Bundesligaspieler, sondern dürfte sich fürs Erste auch im DFB-Team festgespielt haben. Bundestrainer Jürgen Klopp fand nach dem Spiel gegen die Niederlande zumindest nur lobende Worte für den 24-Jährigen.

"Die können beide kicken, du lieber Himmel", lobte Klopp Scherhant und dessen ebenfalls überragendes Flügel-Pendant Brajan Gruda. "Aber was die gearbeitet haben und was die arbeiten mussten heute - das ist brutal. Und das macht eine Mannschaft am Ende aus. Kicken können andere auch. Aber am Ende geht es darum, was du an Leidenschaft und Einsatz da rein packst", attestierte Klopp dem begeisternden Duo auch gegen den Ball eine gute Leistung.