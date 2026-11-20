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Amed Sportif vs. Rizespor: Anstoßzeit

Süper Lig - Spielwoche 12 21. Nov. 2026 - 08:00 Seyrantepe Diski Stadyumu

Im Seyrantepe Diski Stadyumu in Diyarbakır empfängt Amed Sportif den Tabellenelften Rizespor in der Süper Lig. Für den Gastgeber geht es darum, die starke Heimbilanz der vergangenen Wochen zu bestätigen und den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten.

Amed Sportif präsentiert sich in dieser Saison als eine der überraschenden Kräfte der Liga. Trainer Besnik Hasi hat die Mannschaft auf einem bemerkenswerten dritten Tabellenplatz etabliert – ein Zeichen dafür, dass das Team aus Diyarbakır mehr ist als ein bloßer Außenseiter.

Rizespor hingegen steckt im Mittelfeld der Tabelle fest. Trainer Recep Ucar muss eine Mannschaft stabilisieren, die zuletzt zu wenig Konstanz gezeigt hat und in der Auswärtstabelle noch Luft nach oben hat.

Die Formkurve beider Teams verlief zuletzt unterschiedlich. Während Amed Sportif zu Hause zuletzt überzeugte, kämpft Rizespor auswärts um Punkte und Stabilität.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu Übertragung, Anstoßzeit und Kanal.

Themen der Woche: Was war bei Amed Sportif und Rizespor los?

Amed Sportif kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Zuletzt unterlag die Mannschaft Galatasaray mit 3:4 – davor folgte ein beeindruckendes 5:1 gegen Eyüpspor. Insgesamt erzielte Amed Sportif in diesen fünf Partien elf Tore und kassierte zehn Gegentreffer. Drei aufeinanderfolgende Siege zwischen Oktober und Anfang November unterstreichen die Stärke des Teams in dieser Phase.

Rizespor weist aus den letzten fünf Auftritten eine Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Der jüngste Auftritt war ein 2:1-Auswärtssieg gegen Erzurumspor FK. Zuvor gab es ein torloses Remis bei Kocaelispor sowie eine 3:4-Niederlage gegen Trabzonspor. In diesen fünf Spielen erzielte Rizespor fünf Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Amed Sportif vs. Rizespor: Aufstellungen

Amed Sportif vs. Rizespor: Form

Amed Sportif vs. Rizespor: Bilanz direkte Duelle

Head to Head Unentschieden 0 0 1 Pokal Rizespor RIZ 2 Amed Sportif AMS 1 END 1 Erzielte Tore 2 Spiele mit mehr als 2.5 Toren 1 / 1 Beide Mannschaften erzielten ein Tor 1 / 1

Amed Sportif vs. Rizespor: Die Tabellen