Nach dem Duell mit dem BVB wartet auf den FC Bayern München die nächste anspruchsvolle Aufgabe. Die entscheidende Phase der Saison geht für den Rekordmeister weiter: Am heutigen Dienstag, dem 3. November, treten die Münchner in der Champions League auswärts bei Atletico Madrid an. Der Anpfiff im Metropolitano erfolgt um 21 Uhr.
Doch wer zeigt / überträgt die Partie des FCB heute live? Hier erfahrt Ihr, ob sich Amazon Prime oder DAZN um die Übertragung kümmert.
Amazon Prime oder DAZN für FC Bayern München heute live? Übertragung von Atletico Madrid vs. FCB in der Champions League
Eine Übertragung im Free-TV ist für das Champions-League-Duell zwischen Atletico Madrid und dem FC Bayern München nicht vorgesehen. Die Übertragungsrechte für die Königsklasse teilen sich in Deutschland Amazon Prime Video und DAZN.
Amazon Prime Video zeigt an jedem Spieltag das Topspiel am Dienstagabend und überträgt daher auch die Begegnung der Münchner in Madrid live. DAZN zeigt die übrigen Partien des vierten Spieltags der Ligaphase und bietet zusätzlich eine Konferenz mit den parallel stattfindenden Begegnungen an.
Die Vorberichterstattung bei Amazon Prime Video beginnt bereits um 20 Uhr. Moderator Jonas Friedrich führt durch die Sendung und begrüßt die Experten Mats Hummels, Christoph Kramer und Josephine Henning. Als Kommentatoren begleiten Hannes Herrmann und Benedikt Höwedes die Partie.
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Amazon Prime oder DAZN für FC Bayern München heute live? Übertragung von Atletico Madrid vs. FCB in der Champions League - die wichtigsten Infos
Begegnung
Atletico Madrid vs. FC Bayern München
Wettbewerb
Champions League
Spieltag
4 (Ligaphase)
Datum
3. November 2026
Uhrzeit
21 Uhr
Ort
Metropolitano (Madrid)
Livestream
Amazon Prime
Amazon Prime oder DAZN für FC Bayern München heute live? Übertragung von Atletico Madrid vs. FCB in der Champions League - die CL-Spiele am Dienstag
Anstoßzeit
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Übertragung in Deutschland
18:45 Uhr
Galatasaray Istanbul
VfB Stuttgart
DAZN
18:45 Uhr
Schachtar Donezk
Sporting Lissabon
DAZN
21:00 Uhr
Atletico Madrid
FC Bayern München
Amazon Prime Video
21:00 Uhr
FC Barcelona
Aston Villa
DAZN
21:00 Uhr
Feyenoord Rotterdam
Inter Mailand
DAZN
21:00 Uhr
FK Bodö/Glimt
LOSC Lille
DAZN
21:00 Uhr
LASK
SK Slovan Bratislava
DAZN
21:00 Uhr
Manchester United
AS Rom
DAZN
21:00 Uhr
FC Villarreal
Paris Saint-Germain
DAZN