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Amazon Prime oder DAZN für FC Bayern München heute live? Übertragung von Atletico Madrid vs. FCB in der Champions League

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Am heutigen Dienstag trifft der FC Bayern München in der Champions League auswärts auf Atletico Madrid. Doch wo wird das Duell live übertragen – bei Amazon Prime Video oder DAZN? Hier findet Ihr alle wichtigen Informationen zur TV- und Livestream-Übertragung der FCB-Partie.

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Nach dem Duell mit dem BVB wartet auf den FC Bayern München die nächste anspruchsvolle Aufgabe. Die entscheidende Phase der Saison geht für den Rekordmeister weiter: Am heutigen Dienstag, dem 3. November, treten die Münchner in der Champions League auswärts bei Atletico Madrid an. Der Anpfiff im Metropolitano erfolgt um 21 Uhr.

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Doch wer zeigt / überträgt die Partie des FCB heute live? Hier erfahrt Ihr, ob sich Amazon Prime oder DAZN um die Übertragung kümmert.

Amazon Prime oder DAZN für FC Bayern München heute live? Übertragung von Atletico Madrid vs. FCB in der Champions League

Eine Übertragung im Free-TV ist für das Champions-League-Duell zwischen Atletico Madrid und dem FC Bayern München nicht vorgesehen. Die Übertragungsrechte für die Königsklasse teilen sich in Deutschland Amazon Prime Video und DAZN.

Amazon Prime Video zeigt an jedem Spieltag das Topspiel am Dienstagabend und überträgt daher auch die Begegnung der Münchner in Madrid live. DAZN zeigt die übrigen Partien des vierten Spieltags der Ligaphase und bietet zusätzlich eine Konferenz mit den parallel stattfindenden Begegnungen an.

Nächste Spiele
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03. Nov. 2026

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Die Vorberichterstattung bei Amazon Prime Video beginnt bereits um 20 Uhr. Moderator Jonas Friedrich führt durch die Sendung und begrüßt die Experten Mats Hummels, Christoph Kramer und Josephine Henning. Als Kommentatoren begleiten Hannes Herrmann und Benedikt Höwedes die Partie.

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Amazon Prime oder DAZN für FC Bayern München heute live? Übertragung von Atletico Madrid vs. FCB in der Champions League - die wichtigsten Infos

Begegnung

Atletico Madrid vs. FC Bayern München

Wettbewerb

Champions League

Spieltag

4 (Ligaphase)

Datum

3. November 2026

Uhrzeit

21 Uhr

Ort

Metropolitano (Madrid)

Livestream

Amazon Prime

Amazon Prime oder DAZN für FC Bayern München heute live? Übertragung von Atletico Madrid vs. FCB in der Champions League - die CL-Spiele am Dienstag

Anstoßzeit

Heimmannschaft

Gastmannschaft

Übertragung in Deutschland

18:45 Uhr

Galatasaray Istanbul

VfB Stuttgart

DAZN

18:45 Uhr

Schachtar Donezk

Sporting Lissabon

DAZN

21:00 Uhr

Atletico Madrid

FC Bayern München

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FC Barcelona

Aston Villa

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Feyenoord Rotterdam

Inter Mailand

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21:00 Uhr

FK Bodö/Glimt

LOSC Lille

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21:00 Uhr

LASK

SK Slovan Bratislava

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21:00 Uhr

Manchester United

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21:00 Uhr

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Paris Saint-Germain

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