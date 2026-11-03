Nach dem Duell mit dem BVB wartet auf den FC Bayern München die nächste anspruchsvolle Aufgabe. Die entscheidende Phase der Saison geht für den Rekordmeister weiter: Am heutigen Dienstag, dem 3. November, treten die Münchner in der Champions League auswärts bei Atletico Madrid an. Der Anpfiff im Metropolitano erfolgt um 21 Uhr.

Doch wer zeigt / überträgt die Partie des FCB heute live? Hier erfahrt Ihr, ob sich Amazon Prime oder DAZN um die Übertragung kümmert.

Amazon Prime oder DAZN für FC Bayern München heute live? Übertragung von Atletico Madrid vs. FCB in der Champions League

Eine Übertragung im Free-TV ist für das Champions-League-Duell zwischen Atletico Madrid und dem FC Bayern München nicht vorgesehen. Die Übertragungsrechte für die Königsklasse teilen sich in Deutschland Amazon Prime Video und DAZN.

Amazon Prime Video zeigt an jedem Spieltag das Topspiel am Dienstagabend und überträgt daher auch die Begegnung der Münchner in Madrid live. DAZN zeigt die übrigen Partien des vierten Spieltags der Ligaphase und bietet zusätzlich eine Konferenz mit den parallel stattfindenden Begegnungen an.

Nächste Spiele ATM Champions League 15:00 FCB Ansehen

Die Vorberichterstattung bei Amazon Prime Video beginnt bereits um 20 Uhr. Moderator Jonas Friedrich führt durch die Sendung und begrüßt die Experten Mats Hummels, Christoph Kramer und Josephine Henning. Als Kommentatoren begleiten Hannes Herrmann und Benedikt Höwedes die Partie.

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Amazon Prime oder DAZN für FC Bayern München heute live? Übertragung von Atletico Madrid vs. FCB in der Champions League - die wichtigsten Infos

Begegnung Atletico Madrid vs. FC Bayern München Wettbewerb Champions League Spieltag 4 (Ligaphase) Datum 3. November 2026 Uhrzeit 21 Uhr Ort Metropolitano (Madrid) Livestream Amazon Prime

Amazon Prime oder DAZN für FC Bayern München heute live? Übertragung von Atletico Madrid vs. FCB in der Champions League - die CL-Spiele am Dienstag