Geht es nach Lothar Matthäus, gebührt Bayern Münchens Stürmerstar Harry Kane der Ballon d'Or 2026.

Für ihn sei Kane der Spieler, der die Trophäe "am meisten verdient hat", schrieb der Rekordnationalspieler in seiner Kolumne beim TV-Sender Sky. Die prestigeträchtige Auszeichnung wird am 26. Oktober in London vergeben.

Kane blickt auf das nationale Double aus Meistertitel und DFB-Pokal mit dem FC Bayern zurück. "Dass er bei der Weltmeisterschaft und in der Champions League jeweils das Finale verpasst hat, ist das einzige Manko. Ansonsten hat er überragende Leistungen gezeigt und hatte meiner Meinung nach nicht eine einzige schwache Phase", betonte Matthäus.

In der Champions League war der 33-Jährige mit den Münchnern im Halbfinale an Paris Saint-Germain gescheitert, auch bei der WM war mit England im Halbfinale gegen Argentinien Schluss.

Harry Kane traf 2025/26 in 51 Spielen 61-mal

Zentrales Argument für Matthäus' Plädoyer ist zudem, dass sich unter den großen Namen im Weltfußball keine Alternative mit einer durchgehend starken Saison hervorgehoben habe. Lionel Messi? Bei Inter Miami in der MLS nicht auf höchstem Niveau gefordert. Jude Bellingham oder Kylian Mbappé? Titellos. Und auch unter den Weltmeistern Spaniens gebe es keinen, "der alle überragt hat. Bei Lamine Yamal sage ich nein", führte der 65-Jährige aus.

Getty Images

Kane, der am Mittwoch den Goldenen Schuh für Europas besten Torschützen erhält, erzielte in der abgelaufenen Saison in 51 Pflichtspielen 61 Tore. Auf den Ballon d'Or angesprochen, hielt sich der Engländer trotz solcher Statistiken zurück: "Natürlich wäre es fantastisch, wenn es klappen würde. Aber letztendlich sind es noch zwei oder drei Monate, bis darüber entschieden wird."