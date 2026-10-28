"Am Ende bringt's mir aber auch nichts": Magdeburg-Spieler gelingt außergewöhnliche Aktion gegen Bayern-Star Michael Olise

Im Spielverlauf bekam es der Linksverteidiger des FCM öfter mit Rechtsaußen Olise zu tun. Die abermalige Gala des Ausnahmespielers (zwei Tore, ein Assist) konnte er zwar nicht verhindern, dafür aber nahm der 29-Jährige den Neuntplatzierten der diesjährigen Weltfußballer auch einmal auf die Hörner.

Nollenberger gelang ein Beinschuss gegen den Superstar der Münchner und wurde nach dem Spiel im ARD-Interview auf die Szene angesprochen. "Das muss ich mir fast einrahmen", gestand er, betonte aber auch: "Das war ein bisschen glücklich, aber das nehme ich mit. Am Ende bringt's mir aber auch nichts."

Der Zweitligist hatte sich dank eines Traumtors von Mateusz Zukowski (15.) eindrucksvoll nach der frühen kalten Dusche durch Olise (10.) zurückgemeldet und bot den dominanten Hausherren bis zur Pause ordentlich Paroli. Dennoch ging es mit einem knappen Rückstand in die Halbzeit, weil Baris Atik nach Ismael Saibaris Führungstreffer (21.) nur den Pfosten traf (45.+2).

Und in den darauffolgenden 45 Minuten bekamen die Magdeburger dann den Schleuderwaschgang in der Allianz Arena zu spüren. Am Ende gewann der FC Bayern verdient mit 6:1, was auch Nollenberger jede Menge Respekt einflößte.

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FC Bayern zerlegt Magdeburg nach der Pause: "Die hören nicht auf!"

"Was für eine Maschinerie", staunte der ehemalige Spieler der Bayern-Reserve (von 2018 bis 2020) über den Druck und die Torgier der Bayern nach der Pause: "Bis zur Halbzeit haben wir es spannend gemacht mit dem 2:1, da waren wir noch in Schlagdistanz. Dann kommt der Elfmeter zum 3:1 und die hören gar nicht auf. Die hören nicht auf. Und dann kannst du am Ende nicht alles wegverteidigen."

Dennoch habe es "Spaß gemacht", den Bayern so lange wie möglich etwas entgegenzuhalten, "das Ergebnis ist zwar nicht spannend, aber das kann gegen die mal passieren". Für ihn persönlich als gebürtiger Bayer habe sich das Spiel ohnehin "wie in einem Film" angefühlt: "Es war unfassbar schön und surreal. Das Drumherum hat Riesenspaß gemacht."

Für einen würdigen und stimmungsvollen Pokalrahmen sorgte besonders der mitgereiste Anhang aus Magdeburg. 10.000 Fans sollen mindestens am Mittwochabend in die Münchner Allianz Arena gereist sein, laut Bild könnten es sogar 13.000 gewesen sein.

Solch eine große Gästekulisse gab es in der Allianz Arena bei einer nationalen Partie zuletzt bei einem Heimspiel des TSV 1860 München im Frühjahr 2017, als der VfB Stuttgart mit 15.000 Fans nach München reiste.

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