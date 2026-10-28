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Bayern vs. Magdeburg IMAGO / Beautiful Sports
Jonas Rütten

"Am Ende bringt's mir aber auch nichts": Magdeburg-Spieler gelingt außergewöhnliche Aktion gegen Bayern-Star Michael Olise

Deutschland DFB-Pokal
Magdeburg
Bayern München - Magdeburg
Bayern München
M. Olise
A. Nollenberger

Für Alexander Nollenberger war das Pokalspiel des 1. FC Magdeburg gegen den FC Bayern aufgrund seiner Vergangenheit beim Rekordmeister ohnehin schon besonders. Ein Moment mit Michael Olise war dann das i-Tüpfelchen.

Im Spielverlauf bekam es der Linksverteidiger des FCM öfter mit Rechtsaußen Olise zu tun. Die abermalige Gala des Ausnahmespielers (zwei Tore, ein Assist) konnte er zwar nicht verhindern, dafür aber nahm der 29-Jährige den Neuntplatzierten der diesjährigen Weltfußballer auch einmal auf die Hörner.

Nollenberger gelang ein Beinschuss gegen den Superstar der Münchner und wurde nach dem Spiel im ARD-Interview auf die Szene angesprochen. "Das muss ich mir fast einrahmen", gestand er, betonte aber auch: "Das war ein bisschen glücklich, aber das nehme ich mit. Am Ende bringt's mir aber auch nichts."

Der Zweitligist hatte sich dank eines Traumtors von Mateusz Zukowski (15.) eindrucksvoll nach der frühen kalten Dusche durch Olise (10.) zurückgemeldet und bot den dominanten Hausherren bis zur Pause ordentlich Paroli. Dennoch ging es mit einem knappen Rückstand in die Halbzeit, weil Baris Atik nach Ismael Saibaris Führungstreffer (21.) nur den Pfosten traf (45.+2).

Und in den darauffolgenden 45 Minuten bekamen die Magdeburger dann den Schleuderwaschgang in der Allianz Arena zu spüren. Am Ende gewann der FC Bayern verdient mit 6:1, was auch Nollenberger jede Menge Respekt einflößte.

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FC Bayern zerlegt Magdeburg nach der Pause: "Die hören nicht auf!"

"Was für eine Maschinerie", staunte der ehemalige Spieler der Bayern-Reserve (von 2018 bis 2020) über den Druck und die Torgier der Bayern nach der Pause: "Bis zur Halbzeit haben wir es spannend gemacht mit dem 2:1, da waren wir noch in Schlagdistanz. Dann kommt der Elfmeter zum 3:1 und die hören gar nicht auf. Die hören nicht auf. Und dann kannst du am Ende nicht alles wegverteidigen."

Dennoch habe es "Spaß gemacht", den Bayern so lange wie möglich etwas entgegenzuhalten, "das Ergebnis ist zwar nicht spannend, aber das kann gegen die mal passieren". Für ihn persönlich als gebürtiger Bayer habe sich das Spiel ohnehin "wie in einem Film" angefühlt: "Es war unfassbar schön und surreal. Das Drumherum hat Riesenspaß gemacht."

Für einen würdigen und stimmungsvollen Pokalrahmen sorgte besonders der mitgereiste Anhang aus Magdeburg. 10.000 Fans sollen mindestens am Mittwochabend in die Münchner Allianz Arena gereist sein, laut Bild könnten es sogar 13.000 gewesen sein.

Solch eine große Gästekulisse gab es in der Allianz Arena bei einer nationalen Partie zuletzt bei einem Heimspiel des TSV 1860 München im Frühjahr 2017, als der VfB Stuttgart mit 15.000 Fans nach München reiste.

Michael Olise & Tom BischofGetty Images



Häufig gestellte Fragen

Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.

Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.

Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.

Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter. 

Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.

Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.

Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.

Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.

Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.

Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.

Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse. 

Michael Olise hat eine Tochter namens Aaliyah Noor mit seiner Ex-Freundin Fatima Zaunbrecher, die er nach einem Vaterschaftstest offiziell anerkannte.

Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.

Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen wird auf rund 15 Millionen Euro geschätzt.

Er hat bereits vier Titel mit dem FC Bayern gesammelt. 2025 und 2026 die deutsche Meisterschaft sowie 2026 den DFB-Pokal und 2026 den DFL-Supercup.

Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.

Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.

Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname

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