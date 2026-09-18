Nach der rauschenden 7:0-Gala des FC Bayern in der Bundesliga gegen Union Berlin hat FCB-Sportvorstand Max Eberl einen netten Gruß Richtung Lamine Yamal vom FC Barcelona geschickt.

Zu den Protagonisten beim Münchener Schützenfest in der Allianz Arena gehörten mit Dreierpacker Michael Olise und Doppeltorschütze Harry Kane zwei Spieler, die sich durchaus berechtigte Hoffnungen auf den Gewinn des Ballon d'Or in diesem Jahr machen dürfen. Ihre Namen stehen auf der 30-köpfigen Kandidatenliste und nach ihren Leistungen in der Vorsaison werden ihnen gemeinhin gute Chancen eingeräumt, bei der Abstimmung weit vorn zu landen.

Angesichts der Olise-Leistung am Freitagabend wurde auch Eberl zu den Aussichten befragt. Das sei "schwer", meinte der Ex-Profi zunächst, schließlich handele es sich ja um "eine subjektive Einschätzung". Aber auch für Eberl ist klar: "Er gehört auf jeden Fall auch zum Kreis der (möglichen) Ballon d'Or-Gewinner." Kane attestierte er sowieso große Chancen, "aber Michael schleicht sich mit seiner Art und Weise wie er Fußball spielt auch in diesen Kreis rein. Also er gehört definitiv für mich zu den besten Fußballern der Welt."

Einige namhafte Spieler (und ihre Vereine) haben längst Kampagnen gestartet, um bei der Gala am 26. Oktober im Palladium Theatre in London möglichst den Goldenen Ball in Empfang zu nehmen. Auch Barcelonas Weltmeister Lamine Yamal möchte gerne ausgezeichnet werden. Bei Movistar Plus sagte er etwas, das allgemein als Spitze gegen Golden-Shoe-Gewinner Kane (73 Saisontore) ausgelegt wurde: "Der Ballon d’Or sollte an den besten Spieler der Welt gehen, Punkt. Er sollte nicht an einen Spieler gehen, der 80 Tore geschossen hat."

Yamal präzisierte noch: "Wenn du 80 Tore schießt, bekommst du den Torjägerpreis der Saison. Das sind sehr unterschiedliche Dinge, die die Leute nicht verstehen. Der beste Spieler der Welt ist derjenige, bei dem du als Kommentator ein Spiel siehst und es genießt, ihn zu beobachten. Er ist ein Spieler, der sich von allen anderen unterscheidet."

Max Eberl nordet Lamine Yamal ein

Auf diese Aussage angesprochen, sagte Eberl deutlich: "Es muss Wahlkampf gemacht werden. Am besten sind die Spieler, die keinen Wahlkampf brauchen."

In den 90 Minuten zuvor gegen überforderte Berliner hatte Olise seine Füße sprechen lassen (SPOX-Note 1). Nicht nur wegen des ersten Dreierpacks seiner Profikarriere war er der beste Spieler auf dem Platz. Nebenmann Jamal Musiala, der den Torreigen nach gut einer Viertelstunde eröffnet hatte, schwärmte bei Sky, das Niveau des Franzosen sei schlicht "überragend".

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Cheftrainer Vincent Kompany unterstrich, dass Olise bei seinen sehenswerten Treffern auch für hartes Feilen an seiner Schusstechnik belohnt worden sei: "Michael macht diese Tore, aber er hat im Training auch viel an diesen Abschüssen gearbeitet. Auch die Topspieler brauchen mehr als nur Talent."

Für Olise geht es nun zur französischen Nationalmannschaft. Er steht, wie auch sein FCB-Kamerad Dayot Upamecano, im ersten Kader des neuen Trainers Zinedine Zidane.