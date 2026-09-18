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imago-sport-1083298044.jpgJan Huebner
Falko Blöding

"Am besten sind die Spieler, die keinen Wahlkampf brauchen": Bayern-Boss Max Eberl schickt einen Gruß an Lamine Yamal vom FC Barcelona

Bundesliga
Ballon d'Or
Bayern München - Union Berlin
Bayern München
M. Olise
H. Kane
L. Yamal

Der Ballon-d'Or-Wahlkampf läuft auf Hochtouren. Max Eberl gehört zu denen, die dafür nichts übrig haben.

Nach der rauschenden 7:0-Gala des FC Bayern in der Bundesliga gegen Union Berlin hat FCB-Sportvorstand Max Eberl einen netten Gruß Richtung Lamine Yamal vom FC Barcelona geschickt.

Zu den Protagonisten beim Münchener Schützenfest in der Allianz Arena gehörten mit Dreierpacker Michael Olise und Doppeltorschütze Harry Kane zwei Spieler, die sich durchaus berechtigte Hoffnungen auf den Gewinn des Ballon d'Or in diesem Jahr machen dürfen. Ihre Namen stehen auf der 30-köpfigen Kandidatenliste und nach ihren Leistungen in der Vorsaison werden ihnen gemeinhin gute Chancen eingeräumt, bei der Abstimmung weit vorn zu landen.

Angesichts der Olise-Leistung am Freitagabend wurde auch Eberl zu den Aussichten befragt. Das sei "schwer", meinte der Ex-Profi zunächst, schließlich handele es sich ja um "eine subjektive Einschätzung". Aber auch für Eberl ist klar: "Er gehört auf jeden Fall auch zum Kreis der (möglichen) Ballon d'Or-Gewinner." Kane attestierte er sowieso große Chancen, "aber Michael schleicht sich mit seiner Art und Weise wie er Fußball spielt auch in diesen Kreis rein. Also er gehört definitiv für mich zu den besten Fußballern der Welt."

Einige namhafte Spieler (und ihre Vereine) haben längst Kampagnen gestartet, um bei der Gala am 26. Oktober im Palladium Theatre in London möglichst den Goldenen Ball in Empfang zu nehmen. Auch Barcelonas Weltmeister Lamine Yamal möchte gerne ausgezeichnet werden. Bei Movistar Plus sagte er etwas, das allgemein als Spitze gegen Golden-Shoe-Gewinner Kane (73 Saisontore) ausgelegt wurde: "Der Ballon d’Or sollte an den besten Spieler der Welt gehen, Punkt. Er sollte nicht an einen Spieler gehen, der 80 Tore geschossen hat."

Yamal präzisierte noch: "Wenn du 80 Tore schießt, bekommst du den Torjägerpreis der Saison. Das sind sehr unterschiedliche Dinge, die die Leute nicht verstehen. Der beste Spieler der Welt ist derjenige, bei dem du als Kommentator ein Spiel siehst und es genießt, ihn zu beobachten. Er ist ein Spieler, der sich von allen anderen unterscheidet."

Max Eberl nordet Lamine Yamal ein

Auf diese Aussage angesprochen, sagte Eberl deutlich: "Es muss Wahlkampf gemacht werden. Am besten sind die Spieler, die keinen Wahlkampf brauchen."

In den 90 Minuten zuvor gegen überforderte Berliner hatte Olise seine Füße sprechen lassen (SPOX-Note 1). Nicht nur wegen des ersten Dreierpacks seiner Profikarriere war er der beste Spieler auf dem Platz. Nebenmann Jamal Musiala, der den Torreigen nach gut einer Viertelstunde eröffnet hatte, schwärmte bei Sky, das Niveau des Franzosen sei schlicht "überragend".

FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27Getty Images

Cheftrainer Vincent Kompany unterstrich, dass Olise bei seinen sehenswerten Treffern auch für hartes Feilen an seiner Schusstechnik belohnt worden sei: "Michael macht diese Tore, aber er hat im Training auch viel an diesen Abschüssen gearbeitet. Auch die Topspieler brauchen mehr als nur Talent."

Für Olise geht es nun zur französischen Nationalmannschaft. Er steht, wie auch sein FCB-Kamerad Dayot Upamecano, im ersten Kader des neuen Trainers Zinedine Zidane.

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Häufig gestellte Fragen

Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.

Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.

Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.

Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter. 

Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.

Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.

Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.

Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.

Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.

Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.

Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse. 

Michael Olise hat eine Tochter namens Aaliyah Noor mit seiner Ex-Freundin Fatima Zaunbrecher, die er nach einem Vaterschaftstest offiziell anerkannte.

Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.

Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen wird auf rund 15 Millionen Euro geschätzt.

Er hat bereits vier Titel mit dem FC Bayern gesammelt. 2025 und 2026 die deutsche Meisterschaft sowie 2026 den DFB-Pokal und 2026 den DFL-Supercup.

Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.

Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.

Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname

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