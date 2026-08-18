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Birmingham City v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Tim Ursinus und Daniel Buse

Alternativen zu Barca-Talent Hector Fort enthüllt: Diese Namen sollen ebenfalls beim BVB auf der Liste stehen

Bundesliga
Borussia Dortmund
FC Turin
Italien Serie A
FC Chelsea
Premier League
FC Barcelona
La Liga
Héctor Fort
J. Acheampong
M. Pedersen

Wer wird der Nachfolger von Yan Couto beim BVB? Es gibt wohl mehrere Optionen.

Borussia Dortmund sucht weiterhin einen Rechtsverteidiger und hat offenbar mehrere Kandidaten auf dem Zettel. Laut Sky gehörten neben Barcelonas Hector Fort auch Josh Acheampong vom FC Chelsea sowie Marcus Pedersen (FC Turin) zu den Kandidaten bei den Westfalen.

Die Vorstellungen bei Acheampong lagen demnach allerdings schlicht zu weit auseinander, da Dortmund eine reine Ausleihe anstrebte, Chelsea jedoch auf einen festen Abgang pocht. Bei Norweger Pedersen, der im Nationalteam hinter BVB-Stammkraft Julian Ryerson auf der Bank sitzt, wollte man genau diese Konstellation nicht auch noch im Vereinsalltag eins zu eins kopieren.

Damit fokussiert sich Schwarz-Gelb auf Fort. Hinsichtlich eines Leihgeschäfts steht die Borussia bereits mit den Katalanen im direkten Austausch, und das 20-jährige Talent zeigt sich von einem Engagement beim BVB sehr angetan. Aus Spanien war außerdem zu hören, dass auch eine feste Verpflichtung in Höhe von 20 Millionen Euro oder zehn Millionen Euro inklusive einer hohen Weiterverkaufsbeteiligung möglich sei.

Pedersens Vertrag in Turin läuft noch bis 2027. Dementsprechend würde die Ablösesumme für den Norweger gering ausfallen, der in der vergangenen Spielzeit ein Tor und drei Assists in 29 Serie-A-Einsätzen erzielte.


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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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