Alternativen zu Barca-Talent Hector Fort enthüllt: Diese Namen sollen ebenfalls beim BVB auf der Liste stehen

Borussia Dortmund sucht weiterhin einen Rechtsverteidiger und hat offenbar mehrere Kandidaten auf dem Zettel. Laut Sky gehörten neben Barcelonas Hector Fort auch Josh Acheampong vom FC Chelsea sowie Marcus Pedersen (FC Turin) zu den Kandidaten bei den Westfalen.

Die Vorstellungen bei Acheampong lagen demnach allerdings schlicht zu weit auseinander, da Dortmund eine reine Ausleihe anstrebte, Chelsea jedoch auf einen festen Abgang pocht. Bei Norweger Pedersen, der im Nationalteam hinter BVB-Stammkraft Julian Ryerson auf der Bank sitzt, wollte man genau diese Konstellation nicht auch noch im Vereinsalltag eins zu eins kopieren.

Damit fokussiert sich Schwarz-Gelb auf Fort. Hinsichtlich eines Leihgeschäfts steht die Borussia bereits mit den Katalanen im direkten Austausch, und das 20-jährige Talent zeigt sich von einem Engagement beim BVB sehr angetan. Aus Spanien war außerdem zu hören, dass auch eine feste Verpflichtung in Höhe von 20 Millionen Euro oder zehn Millionen Euro inklusive einer hohen Weiterverkaufsbeteiligung möglich sei.

Pedersens Vertrag in Turin läuft noch bis 2027. Dementsprechend würde die Ablösesumme für den Norweger gering ausfallen, der in der vergangenen Spielzeit ein Tor und drei Assists in 29 Serie-A-Einsätzen erzielte.



