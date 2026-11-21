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Altach vs. Sturm Graz: Anstoßzeit

Österreich 1. Bundesliga - Spielwoche 13 22. Nov. 2026 - 08:30 Cashpoint Arena

In der Österreich 1. Bundesliga empfängt Altach den SK Sturm Graz in der Cashpoint Arena. Beide Mannschaften befinden sich in unterschiedlichen Phasen der Saison – das macht diese Begegnung sportlich besonders interessant.

Altach belegt aktuell den zehnten Tabellenplatz und kämpft um Punkte im unteren Mittelfeld. Die Vorarlberger konnten zuletzt in einem Testspiel gegen Bregenz deutlich gewinnen, in der Liga läuft es hingegen noch nicht rund.

Sturm Graz reist als Fünfter der Tabelle an und hat trotz einer schwierigen Phase weiterhin gute Ausgangslage im Meisterschaftsrennen. Die Grazer sind zusätzlich in der UEFA Europa League aktiv, was die Belastung in diesem Herbst spürbar erhöht.

Die jüngsten Ergebnisse von Sturm sprechen eine klare Sprache: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte das Team von Trainer Fabio Ingolitsch keinen einzigen Sieg. Die Niederlage gegen RB Salzburg und das Europa-League-Aus gegen NK Celje haben den Druck erhöht.

Altach hingegen zeigte gegen Austria Wien zuletzt Moral und holte drei wichtige Punkte. Mit Heimvorteil und dem Rückenwind eines stabilen Auftritts wollen die Gastgeber den namhaften Gast fordern.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Themen der Woche: Was war bei Altach und Sturm Graz los?

Altach kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: Aus den letzten fünf Partien holten die Vorarlberger zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Der deutlichste Auftritt war ein 5-1-Testspielerfolg gegen Bregenz, während das 0-3 gegen Hartberg in der Liga einen Rückschlag bedeutete. Das 1-1 gegen Ried und der 4-0-Pokalsieg gegen Grazer AK runden die jüngste Phase ab.

Sturm Graz gewann in den vergangenen fünf Pflichtspielen kein einziges Mal. Die Grazer kassierten drei Niederlagen und spielten zweimal Unentschieden – zuletzt verlor das Team 3-4 gegen RB Salzburg. Auch das 2-3 in der Europa League gegen NK Celje fiel in diesen Zeitraum. Insgesamt erzielte Sturm in diesen fünf Spielen elf Tore, kassierte aber dreizehn.

Altach vs. Sturm Graz: Aufstellungen

Altach vs. Sturm Graz: Form

Altach vs. Sturm Graz: Bilanz direkte Duelle

Altach vs. Sturm Graz: Die Tabellen