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Argentina v Burkina Faso - International FriendlyGetty Images Sport

"Als wäre es ein Finale": Lionel Scaloni erklärt Argentiniens Kantersieg gegen geschwächten Gegner

Freundschaftsspiele
Argentinien - Burkina Faso
Argentinien
Burkina Faso
L. Scaloni

Die Albiceleste schießt Burkina Faso ab. Bei den Afrikanern fehlen viele Stammkräfte.

Vier Tage vor dem Abschiedsspiel von Lionel Messi hat die argentinische Fußball-Nationalmannschaft unter außergewöhnlichen Umständen ein Schützenfest gefeiert.

Gegen Burkina Faso, das erst fünf Stunden vor dem Anpfiff in Buenos Aires eintraf, gewann der Vizeweltmeister 7:0 (5:0). Die Treffer erzielten Lautaro Martinez (4.), Gianluca Prestianni (12.), Nico Paz (35.), Julian Alvarez (36), Franco Mastantuono (57.) und Guiliano Simeone (90.+3) , dazu kam ein Eigentor von Moumoune Diallo ( 8.).

Erkennbar beeinträchtigt wurde das Spiel durch die Probleme der Afrikaner bei der Anreise. Die Mannschaft aus Burkina Faso, Nummer 62 der FIFA-Weltrangliste, erreichte Argentinien erst mit erheblicher Verspätung, nachdem ihr geplanter Charterflug aus Marokko wegen technischer Probleme hatte abgesagt werden müssen. Zahlreiche Stammspieler verzichteten danach auf die Weiterreise nach Buenos Aires, zum Einsatz kamen dort vorwiegend junge Spieler.

Trotz der schwierigen Umstände lobte Argentiniens Trainer Lionel Scaloni die Gäste dafür, dass sie das Spiel überhaupt möglich gemacht hatten. "Ich möchte denjenigen aus Burkina Faso aufrichtig danken, die gekommen sind", sagte er. "Sie ehren den Fußball, und wir haben versucht, dieses Spiel so zu bestreiten, als wäre es ein Finale. Denn nur so wird diesen Spielern der Respekt entgegengebracht, den sie verdienen."

Messi, der am Freitag in Buenos Aires eintraf und gegen Burkina Faso nicht zum Einsatz kam, wird am Dienstag gegen die Mannschaft aus Benin sein 208. und letztes Länderspiel für Argentinien bestreiten. "Es wird für alle ein unvergesslicher Tag werden. Ich bin dankbar, ein Teil davon zu sein", sagte Scaloni.

Häufig gestellte Fragen

Messi ist im Sturm zuhause – meistens als hängende Spitze oder auf der rechten Seite. Seine Rolle verändert sich je nach System, doch überall gilt: Er ist das kreative Zentrum im Angriff.

Er wurde am 24. Juni 1987 in Rosario, Argentinien geboren – dort, wo auch seine ersten Schritte im Fußball begannen.

Die Nummer 10 begleitet ihn durch fast seine gesamte Karriere. Ob bei Barcelona, PSG, der argentinischen Nationalmannschaft oder in Miami – sie ist längst ein Markenzeichen geworden.

Messi wird mit 1,70 m Größe angegeben – und macht mit seinem tiefen Körperschwerpunkt das, was viele Größere nicht können. Nämlich blitzschnell die Richtung wechseln, durch enge Räume tanzen, Tore vorbereiten und selbst abschließen.

Sein Gewicht liegt bei etwa 72 Kilogramm – eine stabile, sportliche Basis für seine Beweglichkeit und Ausdauer.

Messi trägt in der Regel Größe EU 42. Exakt bestätigt ist das selten, aber diese Größenangabe gilt als am wahrscheinlichsten.

Messi ist Linksfuß – einer der besten aller Zeiten. Aber auch mit rechts trifft er, wenn's sein muss. Er nutzt beide Füße – sein linker bleibt trotzdem die Magiequelle.

Messi startete bei Newell's Old Boys in Rosario. 2000 wechselte er als 13-Jähriger zur Jugend des FC Barcelona – der Rest ist Fußballgeschichte.

Er lebt offiziell in Barcelona, auch wenn er derzeit für Inter Miami spielt. In der Vergangenheit hatte er Wohnsitze in Paris, Miami und an der spanischen Küste – Familie und Fußball bestimmen oft, wo er gerade zuhause ist.

Messis Sammlung ist legendär: Ein seltener Ferrari 335 S Spider Scaglietti, ein Pagani Zonda Tricolore, Maserati, Range Rover, Cadillac Escalade – Messi liebt Stil, aber fährt im Alltag oft eher unauffällig.

Nein. Deutsch gehört nicht zu seinen Sprachen. Er spricht Spanisch, versteht auch Katalanisch – und mit Englisch hat er sich in Interviews meist zurückgehalten.

Messi ist Vater von drei Söhnen: Thiago, Mateo und Ciro – ein fester Teil seines Lebens, regelmäßig zu sehen bei Spielen, Events oder auf Social Media.

Messi ist verheiratet mit Antonela Roccuzzo. Die beiden kennen sich seit Kindheitstagen.

Sein geschätztes Vermögen liegt laut Forbes bei rund über einer Milliarde Euro. Damit zählt Messi zu den bestverdienenden Sportlern weltweit.

Aktuell steht er bei 44 Mannschaftstiteln. Er krönte sich zum Meister, Pokalsieger, doch vor allem triumphierte er in der Champions League, Copa America sowie als Weltmeister 2022.

Messi hat den Ballon d'Or achtmal gewonnen – mehr als jeder andere Spieler in der Geschichte.

Auch hier steht er ganz oben – mit acht Auszeichnungen als FIFA-Weltfußballer.

Sein bekanntester Spitzname ist "La Pulga", spanisch für "Der Floh". Zusätzlich zu dieser Anspielung auf seine Größe und seine wendigen Bewegungen hört man auch oft "The GOAT" – das steht für "Greatest of All Time".

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