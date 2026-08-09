"Als noch größerer Anführer zurückgekehrt": Wie Sami Khedira bei Real Madrid für Begeisterung sorgt

Sami Khedira ist seit diesem Sommer erstmals als Co-Trainer tätig. Bei Real Madrid hat er sich aber schnell einen guten Namen gemacht als Assistent von Jose Mourinho.

Laut der Zeitung "AS" hat sich Khedira schnell in seine Rolle eingefunden. Seine Präsenz, seine Kommunikationsfähigkeit und seine Führungsqualitäten haben die Menschen rund um die Mannschaft in Valdebebas bereits überzeugt.

Sein Einfluss wurde beim Testspiel gegen Fiorentina in Österreich deutlich. Khedira leitete einen Großteil des Aufwärmtrainings, ordnete die Spieler und bestimmte vor dem Anpfiff das Tempo.

"Sami wirkt wie ein ganz anderer Mensch": Was Khedira anders macht

"Sami wirkt wie ein ganz anderer Mensch", zitiert die Zeitung Quellen aus dem Umfeld der Mannschaft: Als Spieler im Verein war er "eine starke Stimme, und die Leute hörten auf ihn, aber er zog es vor, sich aus dem Rampenlicht herauszuhalten". Jetzt arbeitet er offener. "Er ist als noch größerer Anführer zurückgekehrt."

Weiter hieß es: "Die Leute hören auf ihn. Güler und Camavinga taten dies während des Aufwärmens in Klagenfurt, als Khedira ihnen konkrete Anweisungen gab."

Was machte Khedira nach dem Ende seiner Karriere?

Khedira arbeitete nach dem Ende seiner aktiven Karriere unter anderem als Experte für DAZN und ESPN. 2022 absolvierte er den Executive Master der UEFA für ehemalige Nationalspieler mit Fokus auf Führung und Coaching.

In diesem Sommer machte Mourinho ihn zu seinem Assistenten. Nun wird spekuliert, dass er bei Bedarf sogar Mourinhos Pressearbeit erledigen könnte, falls nötig. "Khedira könnte bei Bedarf Mourinho im Umgang mit den Medien vertreten, so wie es Aitor Karanka während der vorherigen Amtszeit des portugiesischen Trainers in Madrid getan hat", schrieb AS.

Khedira hatte bereits als Spieler bei Real Madrid unter Mourinho gearbeitet und gehörte zu den Mittelfeldspielern, auf die der Trainer während seiner ersten Amtszeit besonders vertraute.